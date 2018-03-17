В поезде "Хмельницкий – Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего контрактника

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В поезде сообщением "Хмельницкий — Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы. Об этом сообщается на странице 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, повлекшего смерть военнослужащего контрактной службы, лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", — говорится в сообщении.

По данным бригады, военнослужащий следовал к месту несения службы на поезде "Хмельницкий — Лисичанск". Что стало причиной смерти — окончательной версии пока нет.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирской области в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием воинской части А3215 назначено служебное расследование.

По завершению следствия будет определена причина несчастного случая, повлекшего смерть. Также в артиллерийской бригаде представителей СМИ просят не распространять непроверенную и недостоверную информацию.

"На сегодня утверждать, что военнослужащего убили оснований нет, поэтому просим информацию брать из официальных источников, а лучше дождаться завершения следственных действий. Прощаться с лейтенантом Максимом Свинцицким будут 18 марта, в его родном городе Полонном на Хмельнитчине", — добавили в бригаде.

Ранее сообщалось, что в Днепре в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины погиб контрактник.