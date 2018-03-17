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    В Словакии пассажирский поезд врезался в локомотив, десятки пострадавших

    (обновлено: )4401
    На подъезде к станции Пезинок недалеко от Братиславы пассажирский поезд врезался в стоящий на путях локомотив. На момент аварии поезд перевозил 80 человек.
    Столкновение поездов в Словакии
    Фото teraz.sk

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Словакии 16 марта произошло столкновение двух железнодорожных составов: пассажирский поезд врезался в стоящий на путях локомотив.

    Авария случилась на подъезде к станции Пезинок, недалеко от Братиславы. В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, движение поездов в этом направлении временно приостановлено.

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    Словацкое издание teraz передает, что пострадали около 20 человек. Из числа пострадавших трое получили тяжелые травмы, также среди раненых есть один ребенок.

    Всего в разбившемся поезде находилось 80 человек.

    Фото teraz.sk
    Эвакуация пострадавших при столкновении поездов в Словакии

    Прибывшие бригады спасателей, полицейских и медиков помогли пассажирам покинуть поезд и оказали первую помощь.

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