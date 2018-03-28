В Тернопольской области воры разобрали пути. С рельсов сошел поезд

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.

В Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что ранее воры похитили материалы верхнего строения пути, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что происшествие случилось 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин — Копычинцы в Тернопольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин — Чертков. Как отмечается, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в центре Киеве на улице Дмитриевской произошло ДТП при участии трамвая, который сошел с рельсов.