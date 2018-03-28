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    В Тернопольской области воры разобрали пути. С рельсов сошел поезд

    (обновлено: )65181
    Вагоны поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.
    Рельсы. Архивное фото
    flickr.com/ Johnathan Nightingale

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

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    В Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что ранее воры похитили материалы верхнего строения пути, сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

    Сообщается, что происшествие случилось 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин — Копычинцы в Тернопольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин — Чертков. Как отмечается, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

    "Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", — говорится в сообщении. 

    В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал. 

    "Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы.

    Напомним, в центре Киеве на улице Дмитриевской произошло ДТП при участии трамвая, который сошел с рельсов.

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