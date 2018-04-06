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    Происшествия

    Под Харьковом поезд переехал мужчину

    (обновлено: )61
    По данным областной полиции, трагедия произошла накануне утром на железнодорожном переезде станции в поселке Шевченково - под пассажирский поезд попал 59-летний местный житель, от травм он скончался.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину на железнодорожном переезде станции "Шевченково-Южное" в поселке Шевченково Харьковской области, сообщает в пятницу, 6 апреля, пресс-служба областной полиции.

    Вид на железную дорогу. Архивное фото
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    ЧП произошло накануне около 10.10.

    "Под пассажирский поезд сообщением Лисичанск — Ужгород попал 59-летний местный житель. От полученных травм он скончался на месте", — говорится в сообщении.

    Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

    Ранее в Харькове поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину, он скончался.

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