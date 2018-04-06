Под Харьковом поезд переехал мужчину

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину на железнодорожном переезде станции "Шевченково-Южное" в поселке Шевченково Харьковской области, сообщает в пятницу, 6 апреля, пресс-служба областной полиции.

ЧП произошло накануне около 10.10.

"Под пассажирский поезд сообщением Лисичанск — Ужгород попал 59-летний местный житель. От полученных травм он скончался на месте", — говорится в сообщении.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Харькове поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину, он скончался.