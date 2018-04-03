наверх
03.04.201821:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Германии столкнулись два поезда метро, много раненых

    (обновлено: )27404
    Инцидент случился в немецком городе Дуйсбург на западе страны, авария произошла в 15:30 по местному времени на станции метро Auf dem Damm. Оба поезда столкнулись "лоб в лоб".
    В немецком городе Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда метро
    waz.de

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Германии столкнулись два поезда метро, пострадали по меньшей мере 35 человек, сообщает издание RTL Next

    Согласно информации, инцидент случился в немецком городе Дуйсбург на западе страны, авария произошла в 15:30 по местному времени на станции метро Auf dem Damm. Оба поезда столкнулись "лоб в лоб".

    Двое из пострадавших получили серьезные ранения.  На данный момент причина аварии неизвестна. 

    waz.de
    В немецком городе Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда метро

    "Мы сожалеем об этой аварии и желаем, чтобы все раненые быстро поправились", — сказал генеральный директор транспортной компании Маркус Виттиг, передает WAZ.

    Напомним, ранее в Киеве произошел пожар рядом со станцией метрополитена "Левобережная". Загорелся один из МАФов, которых немало у метро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ