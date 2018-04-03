В Германии столкнулись два поезда метро, много раненых

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Германии столкнулись два поезда метро, пострадали по меньшей мере 35 человек, сообщает издание RTL Next.

Согласно информации, инцидент случился в немецком городе Дуйсбург на западе страны, авария произошла в 15:30 по местному времени на станции метро Auf dem Damm. Оба поезда столкнулись "лоб в лоб".

Двое из пострадавших получили серьезные ранения. На данный момент причина аварии неизвестна.

waz.de В немецком городе Дуйсбург на западе Германии столкнулись два поезда метро

"Мы сожалеем об этой аварии и желаем, чтобы все раненые быстро поправились", — сказал генеральный директор транспортной компании Маркус Виттиг, передает WAZ.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар рядом со станцией метрополитена "Левобережная". Загорелся один из МАФов, которых немало у метро.