Трагедия под Тернополем. Поезд переехал мужчину, сидевшего на перроне

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Грузовой поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в селе Млиновцы Тернопольской области, травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

Установлено, что на одной из путей в пределах железнодорожной станции поезд совершил наезд на 66-летнего жителя Зборовского района.

"Водитель поезда, увидев на перроне мужчину, который сидел, свесив ноги на рельсы, применил экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось", — сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что воры похитили материалы верхнего строения пути.