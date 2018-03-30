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    Происшествия

    Трагедия под Тернополем. Поезд переехал мужчину, сидевшего на перроне

    (обновлено: )35302
    По данным полиции, на одной из путей в пределах железнодорожной станции в Тернопольской области поезд совершил наезд на 66-летнего жителя Зборовского района. От полученных травм он скончался.
    Железнодорожный светофор
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Грузовой поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в селе Млиновцы Тернопольской области, травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
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    Установлено, что на одной из путей в пределах железнодорожной станции поезд совершил наезд на 66-летнего жителя Зборовского района.

    "Водитель поезда, увидев на перроне мужчину, который сидел, свесив ноги на рельсы, применил экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось", — сказано в сообщении.

    Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался.

    Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

    Ранее в Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что воры похитили материалы верхнего строения пути.

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