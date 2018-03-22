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    Общество

    В Каменском на улице неделю простоял гроб с телом умершей женщины

    (обновлено: )317
    Семья ромов затянула с похоронами своей родственницы и ее тело в гробу неделю простояло прямо на улице под окнами дома, где проживала умершая женщина.
    В Каменском на улице неделю простоял гроб с телом покойной жительницы города
    Фото "Событие"

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Каменском Днепропетровской области во дворе одного из жилых домов по улице Дальней в поселке Строителей в течение недели простоял гроб с телом покойницы, сообщает местное издание "Событие".

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    По данным издания, в гробу находится тело умершей еще 14 марта женщины из семьи ромов. Рядом с гробом лежали лопаты, которыми с него время от времени родные умершей счищали снег.

    Проживающая в одной из квартир дома семья подтвердила, что в гробу действительно их умершая родственница, на захоронение которой у семьи не хватает денег.

    Оказалось, что похоронить женщину родственники решили не на местном кладбище, а в областном центре. По их словам, такая процедура обойдется в 25 тысяч гривен и на поиски денег понадобилось несколько дней.

    Фото "Событие"
    В Каменском на улице неделю простоял гроб с телом покойной жительницы города

    Местные жители были шокированы вынужденным затянувшимся соседством с покойником. Кроме того, рядом расположена школа и ежедневно через этот двор проходили школьники.

    Ранее военнослужащие ВМС Украины решили перевезти тело покойного погибшего сослуживца в автомобиле "Москвич". Они уложили труп военного в салоне и багажнике авто.

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