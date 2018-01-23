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    Общество

    Смерть – это сексуально: красавицы Днепра провели фотосессию с гробами

    (обновлено: )543011
    Несколько лучших моделей города провели фотосессию с гробами в стиле романтик, BDSM, гламур, минимализм, милитари, ангелы, аква.
    Фотосессия с гробами в Днепре
    Фото "Днепр вечерний"

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Днепре компания по производству дизайнерских экологических гробов устроила фотосессию со своей продукцией. Рядом с гробами сфотографировались несколько лучших моделей города.

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    "Смерть – это сексуально. Эрос и Танатос вместе!" — такой слоган был избран для фотосессии, в которой сняли самые красивые жительницы Днепра.

    Фото "Днепр вечерний"
    Фотосессия с гробами в Днепре

    Представленные экологически чистые гробы были оформлены в различных стилях: романтик, BDSM, гламур, минимализм, милитари, ангелы, аква.

    Фото "Днепр вечерний"
    Фотосессия с гробами в Днепре

    "Цель фотопроекта — дать понимание людям, что смерть сексуальна. Следовательно — ее не стоит бояться! Ее стоит предвкушать!" — считают организаторы фотосета.

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