Смерть – это сексуально: красавицы Днепра провели фотосессию с гробами

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Днепре компания по производству дизайнерских экологических гробов устроила фотосессию со своей продукцией. Рядом с гробами сфотографировались несколько лучших моделей города.

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"Смерть – это сексуально. Эрос и Танатос вместе!" — такой слоган был избран для фотосессии, в которой сняли самые красивые жительницы Днепра.

Фото "Днепр вечерний" Фотосессия с гробами в Днепре

Представленные экологически чистые гробы были оформлены в различных стилях: романтик, BDSM, гламур, минимализм, милитари, ангелы, аква.

Фото "Днепр вечерний" Фотосессия с гробами в Днепре

"Цель фотопроекта — дать понимание людям, что смерть сексуальна. Следовательно — ее не стоит бояться! Ее стоит предвкушать!" — считают организаторы фотосета.

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