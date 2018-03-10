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    митинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 118
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    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю 
    23:34 09.03.2018
    535Политический кризис: страна в тупике
    В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования.
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой. Видео
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой 
    09:28 05.03.2018
    502Зачистка палаточного городка под Радой
    Несколько десятков жителей Винницы вышли под стены областной государственной администрации на митинг против жестокого избиения людей под Верховной Радой в субботу, 3 марта.
    Ситуация в Киеве
    Вилли Виммер: ЕС поджимает хвост перед Киевом
    10:14 21.02.2018
    829Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
    В Сумах мажор сбил 16-летнюю девушку, родственники собирают митинг
    В Сумах директор колонии сбил девушку, пострадавшая в коме
    04:24 11.02.2018
    625
    По информации прокуратуры, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие уже подготовило ходатайство о его мере пресечения - в виде содержания под стражей.
    Ситуация в Киеве
    Наливайченко заявил, что на Майдане был спецназ России
    15:36 07.02.2018
    2775Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
    Политолог Кирилл Молчанов
    В Украине нет лидеров, которые могут собрать Крещатик протестующих - Молчанов
    18:49 26.12.2017
    316Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог Кирилл Молчанов допускает, что в феврале организаторы акций Саакашвили будут пытаться вывести несколько десятков тысяч людей на протесты.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Митинг против Саакашвили. Будут столкновения - Рудяков
    16:14 20.12.2017
    2039Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политический эксперт Павел Рудяков убежден, что акция "Кофе на Крещатике" против митингов Михаила Саакашвили является технологическим проектом Администрации президента.
    Соцсети остро ответили на штурм "Октябрьского" сторонниками Саакашвили 
    16:15 18.12.2017
    1446Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В социальных сетях саркастично ответили многочисленными мемами и карикатурами на воскресный штурм Октябрьского дворца сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Саакашвили вернулся домой, а митингующие - в палатки под Радой
    22:11 11.12.2017
    1010Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По ходу движения сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Импичмент", "Луценко в отставку". По словам организаторов митинга, Саакашвили уже дома, в квартире на улице Костёльной, где ранее его пытались задержать.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    Сторонники Саакашвили устроили овацию на Крещатике 
    21:51 11.12.2017
    1596Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Толпа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приветствовали его радостными криками после освобождения судом в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
    Экс-президент Грузии, бывший губернатору Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Саакашвили со сторонниками перекрыли Крещатик
    21:14 11.12.2017
    21743Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили бурно отреагировали на решение суда – они смотрели трансляцию на телеэкране под зданием суда.
    Сторонники Саакашвили под Печерским судом
    Сторонники Саакашвили объявили сбор у Печерского суда в Киеве
    17:53 11.12.2017
    695Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Согласно информации "Движения новых сил", прокуроры не смогли предъявить ни одного доказательства против Михаила Саакашвили, потому что он якобы постоянно менял машины и оставлял телефоны.
    За европейский социализм. Митинг под Кабмином
    Под Кабмином более сотни митингующих требовали повышения зарплат и пенсий 
    13:19 01.12.2017
    444Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    В пятницу, 1 декабря, более 100 человек под Кабмином требовали повышения минимальных зарплат и пенсий. Митингующие держали в руках флаги "Социалистической партии Украины".
    Ситуация на Майдане Незалежности
    После задержания добровольцев на Майдане назначили общий сбор - нардеп
    02:59 27.11.2017
    1308Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По информации нардепа Егора Соболева, обоих задержанных добровольцев везут в Мариуполь, обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу.
    Ростислав Кравец
    Кравец: власть не заморачивается с запретами на митинги
    17:31 23.11.2017
    218Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Действия нынешних руководителей страны показывают их паталогическую боязнь судебной ветви власти и желание ее полного уничтожения, уверен юрист Ростислав Кравец.
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Главные события 3 ноября в фотографиях 
    17:54 03.11.2017
    137
    Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского.
    Визит Волкера: США воспринимают как угрозу ситуацию в Украине — Бортник. Видео
    Эксперт: визит Волкера в Киев - реакция на "майдан" Саакашвили 
    03:27 30.10.2017
    4516Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер приезжал в Киев, чтобы решить два ключевых вопроса.
    Протесты под ВР: Порошенко поставил себя в один ряд с Саакашвили — Дьяченко. Видео
    У Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови он может - эксперт 
    01:35 30.10.2017
    569Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен.
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раздает автографы на вече у здания Верховной Рады в Киеве.
    Политолог о "майдане" Саакашвили: главное вовремя остановиться
    01:16 30.10.2017
    1771Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Организаторы протестной акции Михаила Саакашвили в Киеве у Верховной Рады не ожидали, что она будет столь немногочисленной, считает политолог Кирилл Молчанов.
    Ситуация под Верховной Радой, 22 октября 2017
    Мнение: кто стоит за новыми протестами и когда начнется настоящий Майдан
    07:19 23.10.2017
    14427Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Настоящий Майдан начнется, если протестующие выдвинут требования, которые реально волнуют украинцев, но в этом случае оппозиции придется вступить в конфликт с олигархами, считает политолог Руслан Бортник.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ситуация в Киеве
    Вилли Виммер: ЕС поджимает хвост перед Киевом
    10:14 21.02.2018
    829
    Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
    В Сумах мажор сбил 16-летнюю девушку, родственники собирают митинг
    В Сумах директор колонии сбил девушку, пострадавшая в коме
    04:24 11.02.2018
    625
    По информации прокуратуры, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие уже подготовило ходатайство о его мере пресечения - в виде содержания под стражей.
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю 
    23:34 09.03.2018
    535
    В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования.
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой. Видео
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой 
    09:28 05.03.2018
    502
    Несколько десятков жителей Винницы вышли под стены областной государственной администрации на митинг против жестокого избиения людей под Верховной Радой в субботу, 3 марта.
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