Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
По ходу движения сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Импичмент", "Луценко в отставку". По словам организаторов митинга, Саакашвили уже дома, в квартире на улице Костёльной, где ранее его пытались задержать.
По информации нардепа Егора Соболева, обоих задержанных добровольцев везут в Мариуполь, обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу.
По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен.
Настоящий Майдан начнется, если протестующие выдвинут требования, которые реально волнуют украинцев, но в этом случае оппозиции придется вступить в конфликт с олигархами, считает политолог Руслан Бортник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
По словам главы партии "Национально-радикальный лагерь" Томаша Калиновского, правительство Польши создает условия, при которых работодатели могут заменять польских работников украинцами, которые готовы работать за более низкие зарплаты.
В Днепре около 50 активистов партии "Национальный корпус" митингуют у офиса "Сбербанка". Молодые люди привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк. Позже принялись их цементировать.
Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля" и самодельными нарукавными черно-красными повязками, символизирующими принадлежность к движению.
Работники Чернобыльской АЭС проводят митинг у здания Верховной Рады, требуя закрепить за ними в законе доплату за вредные условия работы. У парламента собрались около 150 человек, они требуют внести в повестку дня Рады закон о защите пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Люди привезли к входу в здание "свалку истории", предназначенную для не честных на руку чиновников. Активисты держали плакаты "люстрировать нельзя саботировать", "Недолюстрированные в недореформированной недостране?".
По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен.
Участники марша ОУН и "Правого сектора" повалили в воскресенье вечером забор на территории застройки в пос. Водогон под Киевом. Командир батальона Николай Коханивский сообщил, что на этом акция протеста завершилась.
В Стамбуле более трех миллионов человек собрались на грандиозный митинг — во всяком случае так утверждают организаторы мероприятия. Манифестация посвящена памяти погибших в ходе неудачной попытки вооруженного переворота.
Председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что никто не имеет права использовать трагедию на Куликовом поле в Одессе в политических целях, но каждый имеет возможность свободно высказывать свою позицию.
В Ясиноватой (Донецкая область), которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР, во вторник прошла акция протеста против Павла Губарева, которого назначили руководителем местной администрации.
Сотрудники органов внутренних дел, которые не прошли переаттестацию, провели митинг у здания Министерства внутренних дел Украины. По их мнению, аттестационные комиссии были созданы непрозрачно, поэтому о честной переаттестации говорить не приходится.
В Киеве движение по одной из стороны улице Крещатик полностью заблокировано, сообщают очевидцы в социальных сетях. Движение перекрыли участники митинга, которые потеряли свои вклады в ликвидированных банках.