В Сумах директор колонии сбил девушку, пострадавшая в коме

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Сумах в субботу произошло ДТП с участием сотрудника пенитенциарной службы, пострадавшая 16-летняя девушка находится в коме, сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

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"ДТП произошло около 8.00 утра. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил на пешеходном переходе по улице Роменская 16-летнюю девушку. Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое. Водителю, который работает в должности директора предприятия исправительной колонии, уже вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Подозреваемый с жалобами на плохое самочувствие сразу обратился в больницу", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины — он находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже подготовила ходатайство о его мере пресечения — в виде содержания под стражей.

Родственники пострадавшей просят всех неравнодушных сумчан завтра в 10.00 прийти к Заречному райсуду Сум в пер. Академическом, чтобы дело "не спустили на тормозах".

Как сообщает журналистка Елена Адаменко на своей странице в Facebook, родственники и близкие собираются устроить митинг-обращение в суд с просьбой рассмотреть безотлагательно ходатайство и взять под стражу водителя.

От себя журналист добавляет, что 25-летний подозреваемый — директор предприятия сумской исправительной колонии № 116 Владислав Владимирович Павлик, сын известного во времена Щербаня в Сумах Владимира Павлика.

"Поэтому и сам водитель непростой, и родители такие же. Родственники девушки считают, что он может избежать правосудия. Коллеги-журналисты, думаю, мы обязаны объективно и полно освещать это дело. Приходите завтра в суд!", — написала Адаменко.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.