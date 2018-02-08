В Дубае в ДТП разбились 28 машин

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Дубае произошло крупное ДТП с участием 28 машин, в результате девять человек пострадали.
Как сообщает издание The National, ДТП произошло утром на трассе Emirates Road в условиях сильного тумана. Видимость в некоторых районах ОАЭ составляла утром менее 50 метров.
По данным полиции, туман стал главной причиной инцидента.
Дорога была временно закрыта после ДТП, раненые доставлены в больницу.
Местная полиция призвала водителей к осторожности на дорогах ввиду сильного тумана. Туман продержится в стране до пятницы.
Два дня назад 44 машины столкнулись в эмирате Абу-Даби также во время сильного тумана. В результате пострадали 22 человека.
Напомним, ранее в Абу-Даби (ОАЭ) в ДТП разбились сразу 44 автомобиля.