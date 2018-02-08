КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Дубае произошло крупное ДТП с участием 28 машин, в результате девять человек пострадали.

Как сообщает издание The National, ДТП произошло утром на трассе Emirates Road в условиях сильного тумана. Видимость в некоторых районах ОАЭ составляла утром менее 50 метров.

По данным полиции, туман стал главной причиной инцидента.

Дорога была временно закрыта после ДТП, раненые доставлены в больницу.

thenational.ae В Дубае в ДТП разбились 28 машин

Местная полиция призвала водителей к осторожности на дорогах ввиду сильного тумана. Туман продержится в стране до пятницы.

Два дня назад 44 машины столкнулись в эмирате Абу-Даби также во время сильного тумана. В результате пострадали 22 человека.

Напомним, ранее в Абу-Даби (ОАЭ) в ДТП разбились сразу 44 автомобиля.