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    В Дубае в ДТП разбились 28 машин

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    ДТП произошло утром на трассе Emirates Road в условиях сильного тумана. Видимость в некоторых районах ОАЭ составляла утром менее 50 метров.
    В Дубае в ДТП разбились 28 машин
    thenational.ae

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Дубае произошло крупное ДТП с участием 28 машин, в результате девять человек пострадали.

    Как сообщает издание The National, ДТП произошло утром на трассе Emirates Road в условиях сильного тумана. Видимость в некоторых районах ОАЭ составляла утром менее 50 метров.

    По данным полиции, туман стал главной причиной инцидента.

    Дорога была временно закрыта после ДТП, раненые доставлены в больницу.

    thenational.ae
    В Дубае в ДТП разбились 28 машин

    Местная полиция призвала водителей к осторожности на дорогах ввиду сильного тумана. Туман продержится в стране до пятницы.

    Два дня назад 44 машины столкнулись в эмирате Абу-Даби также во время сильного тумана. В результате пострадали 22 человека.

    Напомним, ранее в Абу-Даби (ОАЭ) в ДТП разбились сразу 44 автомобиля.

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