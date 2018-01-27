Война на дорогах. Почему растет число ДТП в Украине?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Интернете опубликована карта ДТП в Украине за последние три года. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и Дело". Согласно карте, лидирует по количеству ДТП среди прочих городов Киев, в котором насчитывается почти 107 тысяч аварий. Показатель Одесской и Харьковской областей — в три раза меньше киевского. Наименьшее число ДТП произошло в Луганской области.

Тем не менее, в Киеве — самый низкий уровень тяжелых ДТП, в которых люди получили увечья или погибли. Самой опасной трассой в стране сейчас является дорога Киев — Чоп. За 2,5 года на этой дороге произошло около 1,5 тыс столкновений автомобилей.

Что делают дорожные службы и полиция для того, чтобы дороги становились безопасней, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор экспертной компании DEKRA Expert Ukraine, адвокат, эксперт в области ДТП Олег Голубенко.

Какие существуют возможности для повышения безопасности движения на дорогах Украины?

— Министр внутренних дел, выступая на одном из брифингов, показывал статистику Польши. И согласно этой статистике, на 30% количество погибших было уменьшено только благодаря введению фотовидеофиксации. На сегодняшний день, к сожалению, мы так и не имеем на наших дорогах данного элемента цивилизации. Уже есть видеофиксация и в Молдавии, и в Грузии, в Армении, в Узбекистане даже есть. В Украине — нет.

То есть, у нас единственная проблема, которая может быть решена, это видеофиксация?

— Это не единственная, это главная, которая может быть решена достаточно быстро. И почему она до сих пор не решена, мне, честно говоря, непонятно. То есть, и законодательная база позволяет проводить фотовидеофиксацию, и уже в Киеве около трех тысяч камер установлено. Почему эта система не работает, для меня остается непонятным. Но помимо этого также, безусловно, на втором месте я бы отметил в качестве причин инфраструктурные недостатки. Это отсутствие сборников, отсутствие переходов, которые позволили бы не пересекать пешеходам проезжую часть перед движущимися транспортными средствами. Это и организация круговых движений на таких перекрестках, как на улице Бальзака, например, на Троещине.

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Сюда можно отнести и плохое дорожное полотно?

— Безусловно. Потому что когда водителям приходится менять направление движения, объезжая ямы, вы же понимаете, это сразу увеличивает риск попадания в ДТП.

Какая третья проблема?

— Если мы дорожное полотно не относим к инфраструктуре, то это — третья причина ДТП. Если мы относим, мы можем найти еще третью: это техническое состояние транспортных средств, потому что техосмотром сейчас охвачены только лишь коммерческие транспортные средства, причем проводится он, как и раньше, очень и очень формально.

Что касается инфраструктурных моментов. Знаки, разметка, насколько серьезную роль они играют и как обстоит ситуация с этим в стране?

— Сейчас в интернете очень популярен ролик, показывающий, как работает система принудительного снижения скорости в селе на трассе Киев-Чернигов, и там произошло уже пять аварий. Поставили этот элемент, чтобы снизить количество аварий, а благодаря неграмотной установке этого элемента, там уже случилось пять аварий. И даже журналисты одного из телеканалов, когда выехали туда, они проехали, говорят: вот видите, один знак, вот второй знак… мне непонятно, как можно прочитать текст на табличке, допустим, размером метр на полтора, на скорости 50 км/ч. Где на этой табличке написано, что тут изменен порядок движения. То есть, на самом деле, знаки должны быть настолько простыми и понятными для участников дорожного движения, чтобы они играли роль для снижения аварийности, а не наоборот.

Почему у нас почти не строят надземные или подземные переходы? А чаще просто рисуют "зебру" на магистрали или устанавливают светофор?

— Мне лично известен один очень тяжелый такой случай, когда произошло столкновение сразу пяти грузовиков, только из-за того, что на трассе Киев-Чоп загорелся красный сигнал светофора и пешеходы начали переходить дорогу. Это говорит о том, что светофоры и наземная разметка никак не решают эту проблему. Недавно я смотрел репортаж о том, что аж 30 километров дороги Киев-Чоп теперь осветили с помощью средств ЕС. Но я думаю, что целесообразнее было бы эти средства потратить на строительство подземных переходов. Потому что не может быть на этой трассе, где можно двигаться со скоростью 110 км/ч, наземных переходов, потому что транспортное средство физически остановить очень тяжело при таких скоростях.

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Обоснован ли в Киеве скоростной режим в 50 км/ч?

— Введение ограничений скорости 50 км/ч при отсутствии контроля, это вообще все смотрится очень глупо и непрофессионально. Потому что вначале сказали, что все должны ездить 50 км/ч, а потом сказать: ну, вас все равно никто не контролирует. Это означает только лишь провоцировать водителей на несоблюдение ПДД. Зачем мне ехать 50 км/ч, если меня никто не контролирует и меня власти официально об этом предупреждали? То есть, без фотовидеофиксации эта мера была крайне неоправданной.

Во многих странах есть платные дороги, где движение автотранспорта организовано так, что там совершить ДТП почти невозможно? Нужно ли такие строить в Украине?

— Опыт Германии и Франции показывает, что на автобанах гибнет людей гораздо меньше, чем на обычных магистралях. При том, что на автобанах скорость 130 км/ч, а в Германии может быть и выше, а на магистралях обычных, у них 100 км/ч разрешается. Это говорит о том, что платные магистрали, если они выполнены по принципу автобанов, то есть разделены потоки, нет пешеходных переходов на них, нет пересекающихся направлений движения, они, безусловно, более безопасны, чем обычные дороги. Поэтому если бы в Украине начали строить платные дороги, это бы существенно уменьшило количество ДТП.

Напомним, пресс-секретарь Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская в эфире "ГС" отметила, что ограничение скорости на некоторых магистралях — нерационально. А сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук подчеркнул, что многие дороги рассчитаны на больший скоростной режим.