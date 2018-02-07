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    Происшествия

    В Черновицкой области произошло кровавое ДТП с иномаркой

    (обновлено: )183
    В результате ДТП водитель ВАЗ получил политравму, а его 25-летний пассажир – сотрясение мозга. Еще один пассажир данной машины скончался в медицинском учреждении.
    ДТП в Черновицкой области
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.

    Пресс-служба Нацполиции
    ДТП в Черновицкой области

    "В результате ДТП водитель ВАЗ получил политравму, а его 25-летний пассажир – сотрясение мозга. Еще один пассажир данной машины, 23-летний житель соседнего села, в результате полученных повреждений скончался в медицинском учреждении", — сообщает полиция Черновицкой области.

    По предварительной информации, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто досудебное расследование. Для установления всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

    Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек.

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