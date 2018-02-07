В Черновицкой области произошло кровавое ДТП с иномаркой

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.

Пресс-служба Нацполиции ДТП в Черновицкой области

"В результате ДТП водитель ВАЗ получил политравму, а его 25-летний пассажир – сотрясение мозга. Еще один пассажир данной машины, 23-летний житель соседнего села, в результате полученных повреждений скончался в медицинском учреждении", — сообщает полиция Черновицкой области.

По предварительной информации, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто досудебное расследование. Для установления всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек.