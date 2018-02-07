Ехала с Зайцевой. В деле о смертельном ДТП появилась новая пострадавшая

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове появился новый пострадавший. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

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"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая", — сообщил юрист.

Как пишет NewsRoom, девушка, которая в момент аварии находилась в салоне "японца", в результате аварии получила перелом грудной клетки, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.

Ранее обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП, поступил в Киевский райсуд города.