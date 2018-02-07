наверх
07.02.201820:43
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Общество

    Ехала с Зайцевой. В деле о смертельном ДТП появилась новая пострадавшая

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (163)

    (обновлено: )832
    Девушка, которая в момент аварии находилась в салоне Lexus, в результате аварии получила перелом грудной клетки, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести.
    Елена Зайцева во время заседания суда
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове появился новый пострадавший. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    "В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая", — сообщил юрист.

    Как пишет NewsRoom, девушка, которая в момент аварии находилась в салоне "японца", в результате аварии получила перелом грудной клетки, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.

    Ранее обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП, поступил в Киевский райсуд города.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину