Александра Решмедилова считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. По ее словам, никто не хочет обнимать его или рядом стоять на фотографиях.
По словам политолога Александры Решмедиловой, с каждым годом празднование годовщины Евромайдана будет проводиться все тише, потому что кредит доверия политикам, пришедшим на волне Майдана, уже сменился волной критики.
Не в интересах Саакашвили, чтобы все разошлись, потому что пока есть массовка, разный спектр политических игроков, в них легко затесаться и увеличить свою значимость, считает политический эксперт Александра Решмедилова.
Мир вступает в полосу турбулентности, накопленные противоречия выходят на поверхность, разные регионы начинают заявлять о своем праве на независимость. Возможно, вскоре грядет большая перекройка границ.
Только кнут и давление Запада заставляет украинских депутатов активно работать и принимать спорные законопроекты, при этом США очень пристально следят за происходящем в нашей стране, отмечают политологи.
Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова считает, что премьер Владимир Гройсман будет всячески стараться не сдавать своих" в Кабмине.
В США не могут понять, как власть имущие Украины с одной стороны просят денежную помощь через МВФ, агитируют за санкции против РФ, а с другой сами же эту коррупцию и возглавляют, задается вопросом политолог Александра Решмедилова.
Не стоит ждать прорыва от телефонных переговоров "нормандской четверки" - они должны пройти планово и аккуратно, чтобы подготовить почву продуктивно встретиться лидерам за столом переговоров, считает политэксперт Александра Решмедилова.
Для лечения от "рака коррупции" Украине потребуется радикальная хирургия, и Закон Магнитского о защите прав человека может стать одним из вариантов наказания коррумпированных украинских чиновников и политиков, считает политолог Александра Решмедилова.
Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова считает, что в настоящее время Европа менее романтично относится к построению диалога с Украиной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Александра Решмедилова считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. По ее словам, никто не хочет обнимать его или рядом стоять на фотографиях.