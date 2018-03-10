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    Александра Решмедилова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Истинную тему разговора Порошенко с Путиным узнаем позже - Решмедилова
    18:10 15.02.2018
    1189
    Никакого прорыва после телефонных переговоров лидеров двух стран ждать не стоит. Об этом заявила политолог Александра Решмедилова.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Политолог заявила о "токсичности" Саакашвили в Украине
    12:45 13.02.2018
    262Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Александра Решмедилова считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. По ее словам, никто не хочет обнимать его или рядом стоять на фотографиях.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: Венгрия еще будет атаковать Украину из-за языка
    18:16 26.01.2018
    427Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    На выборах в Венгрии местные политики будут активно использовать антиукраинскую карту и пытаться давить на нашу страну в языковом вопросе, считает политолог Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: коалиция может приказать долго жить
    10:36 08.12.2017
    488Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог считает, что коалиции необходима консолидация для того, чтоб проголосовать госбюджет и те законопроекты, которые Верховная Рада должна "закрыть" до нового года.
    Решмедилова: годовщину революции будут праздновать все тише и без помпы. Видео
    В дальнейшем годовщину революции будут праздновать все тише - эксперт 
    05:42 26.11.2017
    549Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По словам политолога Александры Решмедиловой, с каждым годом празднование годовщины Евромайдана будет проводиться все тише, потому что кредит доверия политикам, пришедшим на волне Майдана, уже сменился волной критики.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Партия Саакашвили в одиночку не потянет акцию протеста - Решмедилова
    18:05 20.10.2017
    411Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Не в интересах Саакашвили, чтобы все разошлись, потому что пока есть массовка, разный спектр политических игроков, в них легко затесаться и увеличить свою значимость, считает политический эксперт Александра Решмедилова.
    Александра Решмедилова. Архивное фото
    Решмедилова: Украина идет пока не в ногу с Европой
    07:49 13.10.2017
    510
    Президент Украины Петр Порошенко почти полностью замкнул на себе внешнеполитическую коммуникацию всей страны, заявила политолог Александра Решмедилова.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Луценко: расследование дела Вороненкова и политика
    12:47 10.10.2017
    269Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Политолог Александра Решмедилова считает, что в убийстве экс-депутата Госдумы РФ версия межличностной мести, когда двое мужчин не смогли поделить женщину, не имеет оснований.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Крым, Донбасс и... Каталония: такие разные судьбы
    16:13 07.10.2017
    1883Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Мир вступает в полосу турбулентности, накопленные противоречия выходят на поверхность, разные регионы начинают заявлять о своем праве на независимость. Возможно, вскоре грядет большая перекройка границ.
    Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
    Эксперт о референдуме в Каталонии: ставки в переговорном процессе будут повышены 
    21:08 06.10.2017
    178Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам политолога Александры Решмедиловой, после референдума о независимости Каталонии, ставки в переговорном процессе между Барселоной и Мадридом будут повышены.
    В Раде подрались депутаты
    Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 06.10.2017
    2486Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Только кнут и давление Запада заставляет украинских депутатов активно работать и принимать спорные законопроекты, при этом США очень пристально следят за происходящем в нашей стране, отмечают политологи.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: вниманию Порошенко - статьи об украинской коррупции в СМИ США
    10:15 26.09.2017
    1329
    Влиятельные республиканцы из-за океана еще летом предупреждали Петра Порошенко, что для него опасно покрывать незаконные дела олигархов, отмечает политолог Александра Решмедилова.
    Решмедилова: Рада продолжит работу в режиме крайне слабой эффективности
    В Раде по каждому голосованию будут проходить ситуативные торги - эксперт 
    05:29 10.09.2017
    110Горячая осень 2017: новый политсезон
    По словам политолога, блогера, кандидата философских наук Александры Решмедиловой, Верховная Рада продолжит работу в режиме крайне слабой эффективности.
    Гройсман постарается не сдать кресла своих в Кабмине - политолог. Видео
    Гройсман постарается не сдать кресла "своих" в Кабмине - политолог 
    12:48 09.09.2017
    148Горячая осень 2017: новый политсезон
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова считает, что премьер Владимир Гройсман будет всячески стараться не сдавать своих" в Кабмине.
    Александра Решмедилова о законопроекте по реинтеграции Донбасса. Видео
    Решмедилова о законопроекте про реинтеграцию Донбасса 
    03:15 02.09.2017
    1651Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Законопроект о реинтеграции Донбасса может стать разменной картой в глобальной политической игре, если сумеет консолидировать парламентариев, считает политолог Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    По Донбассу Порошенко раскроет карты в День Независимости - политолог
    19:53 23.08.2017
    2143Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Переговоры Курта Волкера и Владислава Суркова в Минске были более ознакомительные, чем конструктивные, о чем свидетельствует отсутствие заявлений первых лиц, считает политолог Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: США подают сигналы Украине уже через СМИ
    13:38 08.08.2017
    4896Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В США не могут понять, как власть имущие Украины с одной стороны просят денежную помощь через МВФ, агитируют за санкции против РФ, а с другой сами же эту коррупцию и возглавляют, задается вопросом политолог Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: хорошее время для встречи в "нормандском формате"
    16:07 24.07.2017
    563"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Не стоит ждать прорыва от телефонных переговоров "нормандской четверки" - они должны пройти планово и аккуратно, чтобы подготовить почву продуктивно встретиться лидерам за столом переговоров, считает политэксперт Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: уже Запад говорит, что хватит разворовывать Украину
    15:58 22.07.2017
    1372Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Для лечения от "рака коррупции" Украине потребуется радикальная хирургия, и Закон Магнитского о защите прав человека может стать одним из вариантов наказания коррумпированных украинских чиновников и политиков, считает политолог Александра Решмедилова.
    Саммит Украина-ЕС. Что осталось недосказанным - комментарий эксперта. Видео
    Саммит Украина-ЕС. Что осталось недосказанным - комментарий эксперта 
    20:52 18.07.2017
    554Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова считает, что в настоящее время Европа менее романтично относится к построению диалога с Украиной.
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    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Истинную тему разговора Порошенко с Путиным узнаем позже - Решмедилова
    18:10 15.02.2018
    1189
    Никакого прорыва после телефонных переговоров лидеров двух стран ждать не стоит. Об этом заявила политолог Александра Решмедилова.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Политолог заявила о "токсичности" Саакашвили в Украине
    12:45 13.02.2018
    262
    Александра Решмедилова считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. По ее словам, никто не хочет обнимать его или рядом стоять на фотографиях.
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