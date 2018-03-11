Дело Рубана. Власти породили демона, которых их пошатнет - Решмедилова

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В четверг, 8 марта, при выезде из неподконтрольной Украине территории Донбасса с арсеналом оружия задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. О задержании в четверг вечером сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

Сначала Рубан находился в СИЗО Мариуполя. На следующий день — 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без определения размера залога. Решение может быть обжаловано течение пяти дней. Защита Рубана заявила, что собирается это сделать.

В тексте подозрения говорится, что Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства. Президент Петр Порошенко попросил Председателя Службы безопасности Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль.

В эфире радиостанции Голос Столицы ситуацию проанализировала политолог Александра Решмедилова.

Порошенко и Грицак заявили, что в Украине готовились масштабные террористические акты, причем готовил их персонально Владимир Рубан. Есть ли действительно признаки этого?

— На самом деле резонанс дела конечно есть. Во-вторых, четко могу сказать, что пока какие-то первичные выводы делать может только команда президента и окружения. Потому что они очень быстро ставят сразу какие-то ярлыки, штампы и прям безапелляционные тезисы выносят, которые могут еще варьироваться, меняться. Что там 60 этих суток — это просто некий временной предел, за который может дополнительная информация появляться. То есть понятно, что спецслужбы, если так они так утверждают, что они сработали даже на опережение и прям вскрыли, и вот это все хорошо, но давайте увидим всю картину, да? Мы же пока видим только часть чего-то, конкретную отдельно взятую личность. Давайте при всей демонизации этой ситуации, и личности в том числе, понимать, что человеческие грани ограничены. И не преувеличивать роль личности в истории. Потому что, конечно, все возможно, но то, что нарисовали, не то что Рембо, но я понимаю, что Чак Норрис заволновался где-то там в Голливуде.

Поэтому это все вызывает у кого-то страх, у кого-то — скепсис, у кого-то — интерес. Потому что действительно вряд ли кого-то оставит сейчас равнодушным дело, оно действительно, с одной стороны, необычное, с другой стороны, резонансное. По поводу того, что очередной ярлык повесили, как любит делать Генеральная прокуратура — дело века. Когда ставят такой вот сразу штамп или ярлык, уже сразу понимаешь, что длиться будет век, как минимум. Потому что показывает предыдущая практика, что, с одной стороны, мы видим, как быстро реагируют государственные мужи и деятели, еще вообще ничего не ясно — им уже все понятно. Странный случай, что не сразу одним словом заявили — рука Кремля, что уже хорошо. Потому что обычно, что бы не произошло, начиная от любых убийств до того, что лампочки нет в подъезде — это все рука Кремля.

Хотя связи с Медведчуком прослеживаются.

— Все вот эти версии должны быть подтверждены. Что бы нам хотелось, не хотелось, презумпцию невиновности никто не отменял. Если мы настаиваем на том, что мы правовое демократическое государство, давайте понимать, что надо по этим правилам играть. С другой стороны, я четко понимаю, что вот эти дела века, которые у нас так или иначе появляются, они нам могут взрастить целую плеяду адвокатов, которые сделают себе шикарную карьеру, медийную карьеру. Давайте вспомним адвокатов той же Савченко, сейчас есть, мы видим, как идет дело Януковича, я так понимаю, что дело Рубана пойдет в ту же копилку. Нет худа без добра, возможно, мы действительно увидим, что у нас адвокатура развивается. Я вот как раз более скептично отношусь к стороне обвинения, ведь по большому счету, если это борьба добра со злом так называемого, то вот пускай вот эти воины света, воины добра тоже крепнут. Это практика, потому что любая реформа, которая в теории может быть на благо, разбивается о быт, о рутину, когда нет у них практики, они не знают, как правильно составлять документы, это все доказательная база, которая рассыпается.

Сама история с Рубаном не просто мутная, она еще и непонятная. Я его ассоциирую с неким горящим поездом, который сходит уже с рельс, и вообще непонятно, кого еще заденет. То есть вот в этом ходе следствия на кого еще могут выйти, как его развернуть, докрутить, покрутить, потому что пока, кроме того, что оно громкое и оно выходит за счет резонансности информационной не только из нашей повестки дня, украинской. Это ж не только будоражит нас внутри, мы это выносим на всеобщее обозрение, и надо четко себе отдавать отчет, что, если вдруг оно каким-нибудь образом повернется не так, как этого захочет власть, то они уже горящий поезд не контролируют. И вот они сами могут породить как раз того демона или дракона, который действительно их может потом как-то там пошатнуть.

Второй момент, помимо Рубана, давайте понимать, что вся неделя достаточно резонансная. Начиная от необычного ДТП с участие дедушки и президентского кортежа. У нас стали полицейские торговать оружием, я говорю про случай на Лесной, когда отстреливаются гранатами. Это общественное место, это конечная станция метро, то есть это стратегически важный для города объект. И просто мирные жители становятся заложниками ситуации, возвращаясь домой себе вечером, тут задержание СБУ, тут у нас полицейский, который втихаря из багажника подторговывает. То есть у него не кофе-машина, он не улитку себе сделал, не газеты раздает, не пластырями торгует в метро, он торгует оружием. Тем более, как выяснилось, это человек, который прошел все вот эти вот фильтры внутренней системы. Если ты не благонадежный элемент, то тебя там просто априори быть не должно, а раз ты там затесался, еще и укрепился, то вопрос в том — а прошла ли реформа, да? И людей это все очень волнует.

И тут мы узнаем, что оказывается элемент такой, как господин Рубан может не просто всю нашу верхушку власти обезглавить, так еще и масса населения может пострадать. Но все, что ему инкриминируют, это есть такой голливудский фильм "Олимп пал", когда идет покушение на президента Соединенных Штатов, показывается какая многоуровневая степень его защиты, как его должны спасти любой ценой. Но вот приблизительно у меня ощущение, что у нас уже вот что-то такое происходит. У нас повестка дня всю неделю — спаси президента.

С одно стороны дело Рубана может быть попыткой отвлечения внимания от чего-то более важного, а с другой стороны, 2019 год скоро, может, так мы готовимся к президентским выборам?

— Ситуация в следующем, что, с одной стороны, меня настораживает очень быстрая мобилизация всех структур, которые стали давать комментарии на опережение, плюс опять их свиты медийные и экспертного сообщества, которые все знают. Наблюдая за ситуацией, проанализировав много информации, непонятно ничего. Вот тем, кому все понятно, они меня и настораживают.

К ним возникает сразу вопрос "а что вам понятно?".

— Ситуация мутная — это можно констатировать. Она непонятная, там никакой кристальной воды нету, а чем мутнее вода, тем лучше там ловится рыба. Второй момент — господин Рубан появился, как медийная персона. В 2014-15 годах его превознесли чуть ли не до небес, что этот человек с богом на прямую разговаривает, держит его за бороду и может решать все вопросы, ему сделали действительно какой-то ореол, а потом это все очень быстро рассыпалось. Вот эти параллели с Надеждой Савченко — это есть, когда ты делаешь на быструю руку кумира, сначала до каких-то нереальных высот превозносишь, и потом бросаешь с этих высот. Второй момент — человек, который имел доступ, и занимался такими деликатными вопросами, как обмен пленными, он явно очень много знает, вполне возможно, что просто могут хотеть, чтобы он замолчал, либо он не заговорил. Его могут сейчас, скажем так, под охрану государственную поместить, чтоб он там не заговорил, или вообще не заговорил, или специально заговорил и тем самым навредил очень много, потому что клубок может разворачиваться совершенно в разных направлениях.

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Ранее экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун заявлял, что арест Рубана — элемент давления на Медведчука в процессе обмена пленными.

В свою очередь политический аналитик Валентин Гадай отметил, что арест Рубана может родить новую политическую фигуру.