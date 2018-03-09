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    СБУ показала оперативные кадры задержания Рубана

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    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (581)

    (обновлено: )120125
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в пятницу провел брифинг, посвященный задержанию руководителя общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
    Видеоканал СБУ на Youtube

    На брифинге Грицак показал оперативное видео, на котором скрытой камерой снята загрузка оружия в микроавтобус Рубана и его непосредственное задержание.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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