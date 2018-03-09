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    "Пособник террористов". Рубан внесен в базу данных "Миротворца"

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (583)

    (обновлено: )36106
    Владимир Рубан, арестованный судом Киева на два месяца, внесен в базу данных центра "Миротворец". Об этом сказано на странице центра в Facebook.
    Владимир Рубан в суде Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Обвиняемый в подготовке теракта Владимир Рубан внесен в базу данных центра "Миротворец". Об этом сказано на странице центра в Facebook.

    "Еще в 2015 году у нас руки чесались это сделать… Теперь пособник террористов и террорист Рубан (девичья фамилия Гарбузюк) там, где и должен быть. И в Чистилище, конечно, тоже", — сказано в сообщении.

    СБУ показала оперативное видео задержания Рубана. Видео
    Видеоканал СБУ на Youtube
    СБУ показала оперативные кадры задержания Рубана

    В базе "Миротворца" Рубан обозначен как "пособник террористов".

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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