Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что встречался с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, но это было давно. Об этом он сказал проекту WarGonzo.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", — высказался он.

Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.