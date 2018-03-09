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    Ополченцы не скрывали своего отношения к Рубану - Геращенко

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (583)

    (обновлено: )120107
    По данным Геращенко, несмотря на все усилия украинской стороны к пленникам ни разу не допустили представителей МККК и омбудсмена, не позволяли им звонить родным, но без проблем позволяли Рубану.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы неоднократно демонстрировали свое дружеское отношение к Владимиру Рубану. Об этом заявила уполномоченная президента по мирному регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на Facebook.

    Она рассказала, что несмотря на все усилия украинской стороны к пленникам ни разу не допустили представителей МККК и омбудсмена, не позволяли им звонить родным, но без проблем позволяли Рубану встречаться с пленными, брать у них интервью и проводить видеосъемку. Кроме того, представители ополченцев в Минске неоднократно пытались воздействовать на состав рабочих групп, в том числе с помощью шантажа и личных угроз, но Рубана публично называли в числе тех, с кем желали бы сотрудничать.

    СБУ показала оперативное видео задержания Рубана. Видео
    Видеоканал СБУ на Youtube
    СБУ показала оперативные кадры задержания Рубана

    В то же время глава группировки ДНР Александр Захарченко в комментарии для Telegram-канала WarGonzo заявил, что с Рубаном он не сотрудничал.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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