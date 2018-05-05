Изменение в безвизе. ЕС продолжит шантаж Украины - Решмедилова

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Чиновников Евросоюза намерены изменить правила безвизового режима. В частности, теперь желающие отправится в страны Шенгенской зоны должны будут предварительно заполнять онлайн-анкету. В ней нужно будет указать паспортные данные, выбрать цель поездки из предполагаемых вариантов, а также ответить на вопросы об уровне образования и о посещении стран с повышенным уровнем террористической угрозы.

Инициативу еврочиновников проанализировала политолог Александра Решмедилова в эфире радиостанции Голос Столицы.

По вашему мнению, для чего в ЕС вводят новые правила безвизового режима?

— На самом деле, я думаю, не все так критично. Давайте немножко объясним, что на сегодня решение не принято. Если же по нему будет консенсус, оно должно пройти два фильтра. Это несколько европейских инстанций. В первую очередь Европарламент, и по моему, Совет ЕС, надо уточнить вторую. Но суть в другом, что пока это только инициатива и она будет обсуждаться, вполне вероятно, что она может не найти поддержки. Хотя, зная европейцев и их достаточно последовательную политику, если это появляется уже на сайте ЕС, если к этому есть все предпосылки, то обычно редко когда меняют коней на переправе, они достаточно последовательно могут принимать.

О чем идет речь? Семь евро, как стартовый какой-то взнос, тем более, что если введут, сначала это будут пункты пропуска морские и это будут аэропорты. Автобусные перевозки, которые сегодня доминируют, как массовый такой туризм, или какие-то наши сограждане, которые едут на заработки, чаще все-таки выбирают или автомобиль, или автобус. Там эти нововведения заработают, если заработают, еще позже. Но все равно надо не забывать, что даже если ваша анкета одобрена, то принимает решение пограничник. Именно он решает: впускать вас, или нет, нравитесь, или нет, везете ли вы что-то незаконное, или нет.

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С другой стороны, когда мы говорим о предмете разговора в семь евро, напомню, что в ряде европейских городов есть еще сити-такс. Это непосредственно налоги в городе, которые вы платите в отеле, еще как-то. То есть, в принципе, вы тоже платите где-то в среднем 5-10, иногда до 15, евро. Но это чисто внутренние уже моменты бюрократические в каждом отдельно взятом городе. Тогда же мы не возмущаемся, когда они требуют каких-то дополнительных заполнения данных. Кстати, вот данные паспортные и все остальное ряд государств требует у себя. Допустим, наши же соседи — чехи. Такая вышеградская группа иногда просит повышенного контроля даже для туристов. Это распространенная практика уже.

Что это все-таки — безопасность, политика, желание оградить себя, заработать денег?

— Я думаю, это дополнительная фильтрация, в первую очередь, чтобы понимать, какие миграционные процессы происходят внутри ЕС. Мы хорошо помним, допустим, когда у нас часть граждан все равно, не имеющие биометрические паспорта, подает на визу, процедурно, что мы заполняем, на какие вопросы отвечаем, сколько это стоит, в принципе, там глобально ничего не менялось. Анкеты, я думаю, будут иметь небольшой такой формальный характер, из тех, которые уже действуют, это порядка 5-7 вопросов, чаще всего тоже такие: ФИО, адрес, не более того.

С другой стороны, не надо забывать, когда мы сосредоточены на этих нововведениях, о других вопросах. Не так давно было заявление Йоханнеса Хана, который вообще грозился отменить безвиз Украине, в связи с тем, что не нравились наши законодательные инициативы. А в частности яблоком раздора тогда становились декларации активистов-антикоррупционеров, если вы помните. И как раз вот эти заявления более тревожные, нежели дополнительное анкетирование. И если у нас будет так двигаться ситуация, и мы будем идти, скажем так, вразрез с видением наших европейских партнеров, то они могут всячески ужесточать, могут дополнительно увеличиться количество отказов, может быть более негативная статистика. Но опять, по антикоррупционерам это была более консенусная позиция украинских политиков. Напомню, что кроме сил коалиции крайне неодобрительно относился "Оппоблок", который считал, что надо обязательно не делать никаких дополнительных разграничений, все пускай декларируют свои доходы, то есть под вывеской антикоррупционера скрываться не стоит. Это тогда была основная позиция, почему это решение все-таки осталось в действии и мы тогда пошли вразрез со взглядом Европы. Но Европа нам достаточно пожурила и пальцем погрозила, что вы обратите внимание, в принципе, безвизом могут теперь если не угрожать, то иногда даже шантажировать.

А есть ли противники такого нововведения, чем они мотивируют то, что они против?

— Для начала, на сегодня уже между государствами ЕС все больше появляется пунктов проверочных, даже для внутреннего перемещения. То есть, приезжая из одной страны в другую, вас могут остановить. Особенно машины, автобусы с украинскими номерами, это не касается конкретно украинцев, это общая тенденция миграционных процессов, и попросить предоставить документы. Ранее, когда вы въезжали в Шенгенскую зону, такая практика была менее распространенной и в принципе вот этих пунктов пропуска было меньше и дополнительно на этом не делали акцент. Сейчас практика более распространенная, в связи и с терактами, и с повышенными миграционными процессами, и повышением праворадикальных, правоцентристских течений, которые всячески пересматривают миграционную политику ряда государств, поэтому сейчас к этому есть тенденция. Но есть побочные эффекты и для нас в качестве дополнительных проверочных моментов. Но если вы чисты и у вас нет никакой негативной истории, то переживать особо нечего.

Ранее политолог Андрей Дацюк заявлял, что ЕС безвиз у Украины не заберет, но будет этим пугать.

А эксперт центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская в свою очередь считает, что за откат в реформах украинцы заплатят безвизом.