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    Политолог заявила о "токсичности" Саакашвили в Украине

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (898)

    (обновлено: )21810
    Александра Решмедилова считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. По ее словам, никто не хочет обнимать его или рядом стоять на фотографиях.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Политолог Александра Решмедилова считает, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нет большой поддержки в Украине.

    "Неравнодушные люди находятся. Это органически неравнодушные, которым судьба всех униженных и оскорблённых не дает покоя. Такие люди есть, но их не так много. Глобально говорить, что он лидер нации, что он мог бы максимально повести за собой украинцев, не приходится", — заявила Решмедилова РИА Новости во вторник.

    По ее мнению, Саакашвили также поддерживают граждане, которые недовольны действующей властью, но это не его электорат.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Решмедилова добавила, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. "Сейчас они стараются от него дистанцироваться. Он в какой-то определенной мере токсичен. Никто не хочет сейчас обнимать Саакашвили или рядом стоять на фотографиях и делать на этом дополнительный пиар", — сказала политолог.

    Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

    Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после проваларяда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".

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