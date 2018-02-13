"Не смешите мои тапочки". Саакашвили о возможной экстрадиции в Грузию

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал возможную экстрадицию из Польши в Грузию словами "не смешите мои тапочки".

"Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня, как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера. Я с самого начала говорил, что у Грузии и Украины против меня нет серьезных обвинений", — сказал политик в эфире Newsone.

Саакашвили заявил, что находится под охраной польской полиции.

Ранее лидер "Движения новых сил" сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.