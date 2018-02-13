Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили

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В понедельник, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу.

Спустя некоторое время было смонтировано и опубликовано видео, зафиксированное камерами наблюдения в ресторане. На них видны кадры спецоперации по задержанию Саакашвили.

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Бойцы спецназа врываются в заведения, берут под контроль вход в него. В зале для посетителей на пол укладывают двух человек, которые попытались помешать задержанию. Самого Саакашвили выводят на улицу, держа за волосы. Политик пытается сопротивляться, однако его все равно садят в микроавтобус, который быстро отъезжает с места происшествия.

Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии.

Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

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