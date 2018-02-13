"Украина придет к краху". Саакашвили просит помощи у Меркель и ЕС

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили просит помощи у Европейского союза и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ.

"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", — сказал политик газете Bild.

Если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, заявил политик.

"Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", — сказал Саакашвили, добавив, что вернется в Украину законным способом.

"Мы выиграем эту битву", — заверил политик.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Напомним, Апелляционный суд Киева в пятницу, 26 января, отправил Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 до 07.00.