Улетел, но обещал вернуться. "Боевая" депортация Саакашвили

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Захват и вывоз

В понедельник, 12 февраля, около 15:00 экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудники Госпогранслужбы задержали в столичном ресторане "Cулугуни".

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломили и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали", — рассказала официантка ресторана. По ее словам, политик "хорошо поел и уехал сытым".

Также она отметила, что Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.

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Позже в Госпогранслужбе сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу, с территории которой он нелегально и попал в Украину в сентябре 2017 года.

При этом советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян признал, что пограничники были вынуждены применить силу, так как во время уведомления Саакашвили его сторонники набросились на правоохранителей.

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Также Слободян добавил, что экс-президента Грузии выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился не территория Украины незаконно.

Соратники возмущены

В ответ на задержание адвокаты Саакашвили подали в полицию заявление о похищении, а его соратники собрались у Администрации президента в Киеве, требуя объяснений.

"Никаких законных оснований для депортации не существует. Это похищение гражданина Украины бандитами с целью избавиться от политического оппонента. Саакашвили похитили неизвестные без опознавательных знаков и вывезли в неизвестном направлении", — заявили соратники политика.

Между тем, Погранслужба Польши заявила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. "Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

В то же время "Украинская правда" ссылаясь на собственные источники сообщила, что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии, как нарушителя украинской границы.

Покрышки и драка под АП

Позже несколько десятков сторонников Саакашвили пришли на улицу Банковую в Киеве, где находится здание Администрации Порошенко. Они устроили пикет в поддержку своего лидера. Во время пикета произошла стычка с правоохранителями.

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Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили также принесли автомобильные покрышки к Администрации президента Украины.

Несколько агрессивных протестующих начали грубо общаться с правоохранителями, которые перекрыли проезд на улицу Банковую, после чего правоохранители решили оттеснить нескольких человек ближе к улице Институтской. Потасовка продолжалась около двух минут, после чего правоохранители заняли прежние позиции.

Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

В ходе пикета полиция задержала одного человека.

Что говорит Саакашвили

Сам Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно. Об этом он сказал во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту "Борисполь".

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При этом он подчеркнул, что марш его сторонников пройдет в Киеве 18 февраля, как и планировалось. "Мы собирались 18 числа (февраля — ред.) презентовать альтернативное правительство…. Мы не будем менять своих планов… Мы ни от чего не отказываемся, это все показывает, что мы на правильном пути", — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала "NewsOne" в понедельник.

При этом политик добавил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили в эфире телеканала ZIK. По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну.

Саакашвили добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".

Первые оценки

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выдворение Саакашвили произошло по личному указанию Порошенко.

"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел. Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook. Она попросила президента немедленно освободить Саакашвили.

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, после выдворения Саакашвили в Украине может произойти новый всплеск политического противостояния.

"По большому счету, нынешняя украинская оппозиция будет рада, что Саакашвили задержали, потому что с одной стороны — это минус конкурент, с другой стороны — повод для протестов, для дискредитации власти", — считает Бортник. Он добавил, что в этой ситуации проиграет Саакашвили, который будет отстранен от украинской политики.

По материалам из открытых источников интернет