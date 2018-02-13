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    Карьера "уличного политика" Саакашвили в Украине окончена - Карасев

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (898)

    (обновлено: )42403
    Политолог Вадим Карасев убежден, что Михаилу Саакашвили не удастся совершить повторный прорыв украинской границы. Он назвал экс-президента Грузии "уличным политиком", которого "лишили улицы".
    Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что дальнейшая политическая карьера в Украине бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили невозможна в его отсутствие.

    "Его политическая карьера в Украине развивалась не очень бурно. Он уличный политик, а его лишили улицы. Поэтому, вероятнее всего, его политическая карьера в Украине окончена, по крайней мере, пока он не в Украине", — сказал Карасев РИА Новости во вторник.

    По его мнению, Саакашвили вряд ли удастся вернуться в страну законным путем.

    Политолог также убежден, что политику не удастся совершить повторный прорыв границы. "Нельзя войти дважды в одну реку. То есть дважды перейти границу, так как это было в первый раз, у него не получится", — добавил политолог.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Улетел, но обещал вернуться. "Боевая" депортация Саакашвили

    Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

    Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".

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