"На КПП не пойдет, обойдет". Бортник о возвращении Саакашвили

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что политическая карьера бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине не закончилась, поэтому он предпримет попытку вернуться в страну, возможно, незаконным путем.

"Я думаю, что политическая карьера Саакашвили в Украине не закончилась. У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка – это антирейтинги (президента Украины Петра) Порошенко. То есть, огромное количество людей, более 70%, которые не поддерживают президента и очень критично к нему относятся. Опираясь на эти антирейтинги, Саакашвили способен ситуативно собрать людей, в том числе радикалов, которые могут совершать силовые действия. Поэтому я думаю, что он попытается вернуться в Украину. Скорее всего, снова через Польшу. Возможно, он не пойдет на КПП, возможно, его обойдет", — сказал Бортник РИА Новости во вторник.

По его мнению, пока политик находится в Польше, украинские власти попытаются "подавить структуру Саакашвили, подавить его административные, финансовые и человеческие возможности". Политолог допустил, что власти предпримут попытку разгона палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Верховной Рады в Киеве.

Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после проваларяда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".