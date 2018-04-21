Решмедилова: политики насилуют Конституцию... наперегонки

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинцы уже привыкли: если политики заговорили об изменении Конституции, значит, скоро выборы. Очередным подтверждением этого стали слова премьер-министра Владимира Гройсмана, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы.

"Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями в закон о Кабинете министров Украины. Разумеется, нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение вообще законодательства к четкому разделению сфер ответственности и полномочий", – сказал Гройсман 17 апреля.

Но не только премьер говорит об изменениях в основной закон. Еще в 2017 году изменить соотношение полномочий президента и главы правительства предлагал министр внутренних дел Арсен Аваков, а уже в 2018 году президент Порошенко заявлял, что нужно "заякорить" движение Украины в ЕС и НАТО. Естественно, записав этот путь в Конституции.

"Реформы – в нарушение Конституции"

Почему украинские политики так любят использовать эту тему, РИА Новости Украина рассказала политолог Александра Решмедилова.

По ее словам, уважения к Конституции, когда граждане и политики этого государства должны чтить основной закон, мы не наблюдаем.

"Можно констатировать, что все, кому не лень, по своему желанию хотят пересматривать, переделывать, перекраивать, грубо говоря, насиловать Конституцию. Тут даже борьба на перегонки – кто это сделает быстрее", – считает эксперт.

В последнее время мы видим подобные попытки, продолжила Решмедилова, начиная от коалиционных реформ, которые тоже идут вразрез с Конституцией – "это и медицинская, и пенсионная, и ряд моментов, которые действительно идут вразрез с Конституцией".

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"Сюда можно отнести языковые инициативы, образовательные, медицину, ущемление всевозможных прав – это все базовые конституционные нормы. И они так или иначе в законодательстве пересматриваются. И этим занимаются и Кабмин, и Рада, и президент. То есть в целом они идут нога в ногу", – отмечает политолог.

Гройсман заодно с "Народным фронтом"

Отдельно Решмедилова оценила инициативы Гройсмана.

"У меня ощущение, что эти все пересмотры Конституции, сокращение полномочий президента и иже с ними – это подпитывается от "Народного фронта". Сказывается влияние, давление топовых спикеров "Народного фронта". Устами Гройсмана, мы видим, просматривается некая общая риторика с Яценюком, Турчиновым, Аваковым – это видно", – уверена политолог.

Эксперт говорит, что это ответная реакция на контры между президентом и премьером.

В целом же подобная активность – скорее попытка оставить след в истории, ярко напомнить о себе в предвыборный год, заявляет Решмедилова.

"Так же сейчас поднимают церковные вопросы – это тоже относится к Конституции. Светское государство должно быть за религиозными вопросами. Мы сейчас что не тронем – все идет вразрез с базовым кодексом, который должен быть непоколебим", – подытожила политолог.

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