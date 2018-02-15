Истинную тему разговора Порошенко с Путиным узнаем позже - Решмедилова

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации украинского президента. Во время разговора они обсудили вопросы обмена военнопленными, а также повестку дня встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая запланирована на 16 февраля.

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При этом АП не сообщала о двусторонних переговорах Порошенко с российским коллегой с октября 2014 года. Однако они периодически проходили. Так, в марте 2017 года о телефонных разговорах между президентами Украины и РФ заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Каким мог быть предмет разговора двух глав государств, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политолог Александра Решмедилова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що можуть означати перемовини між президентом України і РФ в подібному форматі?

— Насправді, інтрига ще полягає в тому, що довгий час з боку Кремля не було підтвердження цієї розмови, і навіть російська преса посилалася на українські джерела. Поки ясності, що насправді було проговорено під час цієї телефонної розмови, мало. Дочекаємося. Можливо Святослав Цеголко (прес-секретар Порошенка — ред.) щось нам повідомить додатково, або будуть якісь інтерпретації, що насправді щось домовлено. Я думаю, що ніяких особливих проривів там чекати не потрібно. Давайте розуміти, що не так давно була телефонна розмова Путіна з Емманюелем Макроном, так само про Україну, але я думаю, що могли говорити і про Сирію, і, в принципі, такі нагальні питання. Так само, вчора відбувалася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним. Тобто досить насичена міжнародна дипломатична діяльність у президентів. Тому поки говорити зарано. Я думаю, що якщо є якісь домовленості, поки притримають, а щось буде відомо вже після Мюнхену і після зустрічі глав міжнародних відомств. Можливо, вони вийдуть на брифінг, спільний або окремий, і тоді щось буде відомо. На сьогоднішній момент мало що відомо. Питання миротворців, яке зараз обговорюється в ЗМІ, так само, ви знаєте з анонсу прес-служби президента, не було, питання обміну полоненими… скоріше за все, воно є більш нагальним.

Де більше нам потрібно узгоджувати позиції: в безпекових питаннях щодо Мюнхенської безпекової конференції чи саме щодо "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ?

— Перше, давайте не забувати, що все ж таки за часовими межами у нас чергова дата по "Мінську", це так само є важливим моментом. Важливо підтвердження того, що все ж таки не відхиляються від "Мінську". Не забувайте, що досить гучною була ситуація в Криму з затриманням начебто особи, яка вела розвіддіяльність. Можливо, президенти могли обговорювати щось на кшталт таких моментів. Але, зазвичай, це — питання розвідки, і такі перемовини більш таємниче проводяться, не публічно. Якщо ми нічого не дізнаємося, то нам, значить, і не судилося дізнатися, про що говорять президенти. Те, що така розмова відбулася, це підтверджує слова Пєскова про те, що президенти можуть зідзовнюватися, тому що згадайте, коли після цього гучного інформаційного приводу було багато про те, що взагалі не зідзвонюються, контактів не тримають, тільки очні зустрічі, або як бачили тільки "Скайп", телефоном, але при свідках, скажу так, "нормандського формату", особистих телефонних перемовин обмаль, або взагалі нема. Була одна така з версій, але ми бачили, що це, в принципі, можливо, можуть говорити, щось обговорювати, а вже що стало предметом, то це вже на сьогоднішній день, поки, як ви бачите, втаємничено. Тим паче, треба дочекатися підтвердження з боку Кремля, що насправді телефонна розмова відбулася.

А на підтвердження саме дві сторони мають підтвердити цю інформацію?

— Знаєте, чому має бути підтвердження? Тому що вже багато було у нас таких випадків, коли це були пранкери або щось подібне. Багато вже було прикрих випадків, не хотілося б, щоб піддавали сумніву статус цієї розмови, важливість та результати.

Стоит отметить, что телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко уже подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По версии Кремля, во время разговора президент Украины выразил своему коллеге соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье.