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    Решмедилова: Венгрия еще будет атаковать Украину из-за языка

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    На выборах в Венгрии местные политики будут активно использовать антиукраинскую карту и пытаться давить на нашу страну в языковом вопросе, считает политолог Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В 2018 году предстоит ряд важных выборов в Европе, что создаст определенную политическую нестабильность.

    Флаги Украины и Польши
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    В ЕС из-за трудностей с формированием правительства Германии, споров, как кардинально реформировать блок, решить долговые проблемы, нестабильность экономик периферийных стран, процесс Brexit – все это создало кризис доверия к лидерам ЕС. 

    В то же время в западной прессе уже появился термин "Меркрон", сообщила на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог Александра Решмедилова. По ее словам, это говорит о том, что у европейских тяжеловесов – Германии и Франции, сформирован некий монолит – президент Франции Макрон поддержит канцлера Германии Меркель

    Решмедилова напомнила, что 4 марта пройдут выборы в двухпалатный парламент Италии.

    Вид на город Будапешт. Архивное фото
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    "Нестабильность в стране продолжается, но все-таки опять будут пересматриваться расклады как в сенат, так и палату депутатов…. Усиливается правое крыло в лицо "Вперед, Италия!" во главе с Сильвио Берлускони. Они хорошо укрепились. Большинства ни у кого нет, а это говорит о том, что начнется процесс глобальных переговоров и разных союзов", – уверена политолог.

    Важны для Украины, считает она, будут апрельские выборы в парламент Венгрии – там будут активно разыгрывать антиукраинскую карту. 

    Напомним, Венгрия расценила языковую статью украинского закона об образовании как ущемление права детей нацменьшинств на обучение на родном языке. Будапешт потребовал изменить закон, а в противном случае пригрозил блокировать евроинтеграционные стремления Украины.

    "В Финляндии пройдет президентская гонка. Там вопрос становится максимально остро о нейтралитете, о смене взглядов. Главная интрига будет вокруг отношения к НАТО…. В Швеции будут осенью выборы в парламент, там очень остро стоит вопрос вокруг мигрантов", – сообщила Решмедилова. 

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