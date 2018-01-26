Решмедилова: Венгрия еще будет атаковать Украину из-за языка

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В 2018 году предстоит ряд важных выборов в Европе, что создаст определенную политическую нестабильность.

В ЕС из-за трудностей с формированием правительства Германии, споров, как кардинально реформировать блок, решить долговые проблемы, нестабильность экономик периферийных стран, процесс Brexit – все это создало кризис доверия к лидерам ЕС.

В то же время в западной прессе уже появился термин "Меркрон", сообщила на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог Александра Решмедилова. По ее словам, это говорит о том, что у европейских тяжеловесов – Германии и Франции, сформирован некий монолит – президент Франции Макрон поддержит канцлера Германии Меркель.

Решмедилова напомнила, что 4 марта пройдут выборы в двухпалатный парламент Италии.

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"Нестабильность в стране продолжается, но все-таки опять будут пересматриваться расклады как в сенат, так и палату депутатов…. Усиливается правое крыло в лицо "Вперед, Италия!" во главе с Сильвио Берлускони. Они хорошо укрепились. Большинства ни у кого нет, а это говорит о том, что начнется процесс глобальных переговоров и разных союзов", – уверена политолог.

Важны для Украины, считает она, будут апрельские выборы в парламент Венгрии – там будут активно разыгрывать антиукраинскую карту.

Напомним, Венгрия расценила языковую статью украинского закона об образовании как ущемление права детей нацменьшинств на обучение на родном языке. Будапешт потребовал изменить закон, а в противном случае пригрозил блокировать евроинтеграционные стремления Украины.

"В Финляндии пройдет президентская гонка. Там вопрос становится максимально остро о нейтралитете, о смене взглядов. Главная интрига будет вокруг отношения к НАТО…. В Швеции будут осенью выборы в парламент, там очень остро стоит вопрос вокруг мигрантов", – сообщила Решмедилова.