Решмедилова о влиянии олигархов на политиков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2017 года вновь возглавил владелец группы СКМ бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого составляет сейчас более трех миллиардов долларов.

Согласно рейтингу, как и год назад, второе и третье места занимают совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, у которых по полтора миллиарда долларов. А четвертое место остается за Виктором Пинчуком, у которого в кармане 1,4 миллиона долларов.

На пятую строчку рейтинга поднялся владелец Ferrexpo — миллиардер Константин Жеваго.

Замыкает "десятку" самых богатых украинцев владелец Group DF Дмитрий Фирташ, у которого 640 миллионов долларов, и который потеснил в рейтинге, собственно, президента Петра Порошенко.

А вот Петр Порошенко выбыл из первой десятки этого рейтинга и сейчас занимает в Украине лишь 11 место — с состоянием в 542 миллиона долларов.

Подробнее об украинских миллиардерах и об отношении украинцев к чужому богатству в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала политолог Александра Решмедилова.

Можно ли ожидать от фигурантов этого списка, что они будут и дальше пытаться влиять на главные решения в Украине? Сложно им договариваться при этом?

— Дело в том, что количество денег, грубо говоря, не всегда влияет на политический вес. С одной стороны, конечно, владельцы крупных капиталов, так или иначе, либо сами являются игроками, либо создают свои креатуры и вкладываются в них – это не секрет. Но вот эти все рейтинги, будь то "Форбс", будь то какой-нибудь Блумберг, будь то такие внутренние наши, как журнал "Фокус", это все, конечно, хорошо, но надо понимать, что это деньги, которые находятся в обороте, то есть их нельзя просто так достать и во что-то вложить. Но это в то же время ранжирует каким-то образом, показывает те или иные гипотетические запасы у наших олигархов или у крупных промышленных групп, назовём это так.

На счет политического влияния или веса – не надо отожествлять эти рейтинги, и на самом деле на сегодняшний момент, допустим, президент не входит в первую десятку, но мы же понимает, что его влияние, а многие политические процессы гораздо выше, чем у владельцев этих капиталов. При этом часть, мы знаем, игроков находится вне Украины, то есть прямо здесь не находится, соответственно влияют на процессы издалека, здесь у них есть свои глаза, уши, которые им передают расклад сил, к ним летают на встречи. Мы же знаем, что очень часто журналисты, вскрывают нам то, что должно было вроде как оставаться тайным, но все равно становится явным, всевозможные переговорные процессы, конечно, идут. Особенно в преддверии избирательного процесса, я думаю, что таких информационных сливов еще мы будем наблюдать немало.

А как бы вы определили — кто из этого списка является, скорее, союзником, а кто враждует между собой? То есть, какие группы влияния состоят из верхушки украинских богачей?

— Отсутствует в первой десятке еще Косюк, который входит тоже в ближайшее окружение президента и может находиться с ним в союзных отношениях. Второе, третье место – это Коломойский, Боголюбов, они находятся сейчас больше в контрах, и всячески будут дистанцироваться от президента. При этом это не исключает того, что какие-то переговорные процессы, встречи и все остальное может происходить, но это не значит, что они могут, скажем так, подписывать какие-то там пакты о ненападении или еще что-то. Все-таки это будет, знаете, такой просто… держать друг друга на пульсе, но понимать, кто чем дышит, кто чем живет, но все равно находиться больше в контрах. Допустим, Пинчук занимает аккуратные позиции, скажем так, не находясь в конфронтации с президентом, но при этом все равно играя в свою игру, свои политические проекты, в свои медийные проекты, то есть, скажем так, он старается быть более равноудаленным.

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Как можно прокомментировать замену в нижней части первой "десятки" рейтинга — Петра Порошенко на Дмитрия Фирташа? Как человек из австрийской тюрьмы может увеличивать доходы? Получается так, что у Фирташа не так все плохо?

— Если так ставить вопрос, я думаю, что он менее так адресован Фирташу, все умудряются, находясь за пределами Украины, неплохо себя чувствовать. Поэтому тут он, скажем так, не одинок в своих финансовых возможностях, и вы же понимаете, что управляют им в основном все эти бизнесы, они уже так построены, как швейцарские часы, когда нужно вовремя только проверять проценты на банковских счетах. Конечно, на пульсе держат, но есть масса управляющего персонала, который все-таки поддерживает состояние, поэтому тут, скажем так, я не вижу ничего такого этакого.

Что можно сказать о контроле за медиа-пространством Украины со стороны этих людей?

— Вот как раз этот, наверное, момент будет самым интересным, потому что большинство из представителей как раз вот этого топ-10, они являются крупными еще и медиа-магнатами, так или иначе, влияющими на информационный фон, на ту или иную подачу информации, на усиление или ослабление, присутствие или отсутствие тех или иных политических лидеров. Мы знаем, что главная такая тенденция – это, конечно, попытки действующей власти максимально все-таки усилить свой контроль в медиа-пространстве, это уже не первый год, мы знаем этот всеми любимый хэштег "нечувана свобода слова", который президент любит повторять, но при этом мы знаем, что часть медиа находится либо под давлением, либо "на крючке", либо еще каким-то образом, это бывает, особенно, если эти медиа распространяют неудобную информацию для команды президента или, скажем так, коалиционных сил.

Часть аппетитов у коалиционных сил мешает работе медиа, которые не попадают, скажем так, еще в зону влияния, это тоже происходит. Что мы будем наблюдать – с одной стороны, многие медиа будут продавать свое эфирное время в избирательном процессе, скажем так, всем, кто будет готов его покупать. Другие медиа будут использоваться, как рупоры тех или иных сил, но это тоже в принципе понятно, это не новый прием. Возможно, будут какие-то еще усиления давления на СМИ, особенно на оппозиционные СМИ, которые будут, допустим, сливать какие-то компроматы.

Какие политические силы контролируют эти люди, и как это помогает им оставаться богатыми или не помогает?

— Скажем так, на определенном этапе, когда у тебя все хорошо в бизнесе, хочется укрепиться еще и во власти, у нас не отделен до сих пор экономический фактор от политического. И чаще всего как раз вот переплетаются тогда цели, взгляды, и как бы целью тогда уже становится удерживать эту власть и укрепиться непосредственно, лоббировать интересы своего бизнеса, так люди попадают в законодательные органы, кто-то занимает потом и в исполнительной власти какие-то там, допустим, кресла, портфели. Но чаще всего в принципе почти вся десятка, которая озвучена, и плюс президент, который находится на 11 месте, мы понимаем, что они присутствуют в политической жизни однозначно, в ряде проектов. Я не думаю, что стоит перечислять – это в принципе почти очевидные вещи, открытая информация, там нет чего-то того, о чем мы еще не знаем, или каких-то резервных проектов. Глобально не будет тенденции к появлению совершенно, принципиально новых проектов. Скорее всего, все игроки основные гонки президентской, а она у нас пока все равно идет очередная, и равнение будет на президентскую гонку, там основные фавориты будут понятны, и кто их будет поддерживать, тоже в принципе будет не секретом. А вот глобально уже вот под парламентскую гонку, это все-таки там могут быть какие-то изменения в зависимости от того, кто как себя проявит в президентском забеге.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус отмечал, что долги по зарплате шахтерам — "расплата" за богатство Ахметова.