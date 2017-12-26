В Украине нет лидеров, которые могут собрать Крещатик протестующих - Молчанов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В воскресенье, 24 декабря, на мероприятие под названием "Кофе на Крещатике" на Майдане Независимости собралось, по разным оценкам, от двухсот до полутора тысяч человек.

Организаторы "Кофе на Крещатике" уверяют, что никакого политического подтекста эта акция не имеет. Однако в СМИ мероприятие уже окрестили "ответом Михаилу Саакашвили".

Насколько сейчас сильны протестные настроения среди украинцев и был ли в этой акции политический подтекст, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал политолог Кирилл Молчанов.

(текст публикуется на языке оригинала)

У цьому заході "Кава на Хрещатику" є якийсь політичний підтекст?

— Ми щось подібне бачили майже чотири роки назад, коли був Майдан і був Антимайдан. Я так бачу, що це невдала спроба зорганізувати прихильників та прибічників президента і вивести їх на вулицю, як противага тим акціям, які проводить Саакашвілі під ВР. Як на мене, це можна розглядати як якусь невдалу копію, оскільки, спочатку, напевно, організатори вважали, що зможуть вивести декілька тисяч людей, можливо навіть і стільки, скільки виходить на акції у підтримку Саакашвілі в останні тижні, але вийшло так, що зараз напевне глузують як у соцмережах, так і в медіа, що явка досить низька. Ця акція була досить малочисельна, тобто, в принципі, я вважаю, що організатори прорахувались, коли взагалі хотіли відповісти вуличній акції Саакашвілі своєю вуличною акцією.

Та й оцінки досить різні, погодьтеся, 200 чи 1500 людей — є ж різниця?

— Ми ж те ж саме чуємо про акцію Саакашвілі. У більш провладних медіа кажуть, що там десь дві-три тисячі вийшло, в опозиційних кажуть — сім-вісім тисяч, а з трибуни його Майдану кажуть, що там 50-70 тисяч. Очевидно, що маніпуляція цифрами присутня на всіх акціях. Це не є чимось новим, так було завжди. І завжди правоохоронці занижували у 5-7 разів реальну кількість осіб, які вийшли.

Що загалом можете сказати про настрої киян і українців взагалі?

— Настрої киян та українців. Ми бачимо, що протестні настрої наростають, але навіть акції Саакашвілі показують, що вони не стільки за нього, скільки проти влади. Тобто, це просто такий загальний протест проти всіх, я б це якось так окреслив. Я не можу сказати, що є якісь нові вожді, нові лідери, які можуть коло себе згуртувати якусь критичну масу протестувальників. Це більше такий загальний протест проти курсу держави, проти політичних лідерів України, проти так званих реформ, проти девальвації гривні, підвищення цін на продукти і так далі. Це такий, я вважаю, великий страйк, а хто це зможе підхопити, чи Саакашвілі, чи може хтось більш, скажімо так, популярний в Україні — це ми ще побачимо.

У східній, західній Європі бачимо тенденції до радикалізації суспільних настроїв. Україна тут в тренді? Що можете сказати з цього приводу?

— Мені здається, що це не дуже коректне порівняння, оскільки, радикалізація відбувається в Європі саме по лінії міграційної політики, через велику кількості нелегалів та біженців, які туди приїжджають, які приносять свою культуру, свою цивілізацію, свою релігію, свої звичаї, у нас в цьому сенсі з ними немає нічого спільного. З іншого боку, в Європі в принципі дуже сильний профспілковий рух, у ним нормальна практика страйки профспілок, коли вони можуть вивести просто сотні тисяч осіб на вулиці. Або, якщо подивитися на останні протести, які були в Барселоні, там були як противники, так і прихильники відокремлення. Вони виводили сотні тисяч людей, тобто це не порівняти з тим, що ми бачимо в Україні. В Україні, незважаючи на те, що йде наростання протестних настроїв в суспільстві, ми все одно не бачимо, що в них не вірять мільйони. Не вірять, що це є якоюсь дуже вагомою силою. Є більше розчарування і, напевно, зневіра у тому, що протестним, силовим шляхом можна якось змінити ситуацію у країні.

Та й профспілки себе виявляють не надто активно. Чому? Це ж має бути дієвий механізм захисту прав тих людей, які входять до профспілок, логічно?

— Логічно, тільки в Україні немає у принципі профспілкового руху. Він був повністю зруйнований у 90-х. За три роки лише один раз профспілки вивели на марш людей ще влітку, мені здається, 2016 року, так? Проти підвищення тарифів. І все. І на цьому все завершилось. Я вважаю, вони є ручними і навпаки підіграють владі, що є абсурдним у цивілізованих розвинених західних країнах, де профспілки дійсно виступають тим рушієм, котрий безпосередньо підтримує рядових працівників, рядових громадян і виступає на їх захист. А у нас, всім враз підняли тарифи на газ, в три рази на електроенергію, і щось дуже великої активності профспілкового руху ми не бачимо. І навіть в парламенті ми не бачимо, щоб хтось виступав за їх посилення. Тобто, в цьому випадку, мені здається, це є мінусом якраз-таки української політичної системи.

Попереду новорічні та різдвяні свята. Що відбуватиметься у новому році, коли чекати поновлення активності суспільного життя, можливо, якихось рухів, виходів на площі невдоволених проти влади або за владу?

— За владу більше ніхто виходити не буде, оскільки організатори зрозуміли, що це гра лише в мінус президенту, коли його підтримають декількасот або тисяча українців. Тобто, я думаю, більше таких акцій не буде. А проти влади, я вважаю, будуть намагатися вже розхитати ситуацію десь напевне на лютий 2018 року, оскільки це буде співпадати з роковинами безпосередньо розстрілів на Майдані. Саме під ці дати, я вважаю, організатори акцій Саакашвілі будуть намагатися вивести дійсно декілька десятків тисяч людей, щоб радикалізуватися та почати вже нову хвилю тиску на українську владу. Напевно, у січні нічого не буде, десь до 19 числа, до Водохрещі, в українців не буде ніякого ні протестного потенціалу, ні бажання взагалі кудись виходити, буде напівсвятковий настрій.

Читайте также: Я не я и лошадь не моя, а порох есть еще. Как говорит президент

Що б ви хотіли побажати слухачам Голосу Столиці у Новий рік, у Різдво?

— Я хотів би побажати всім радіослухачам, всім, хто нас чує, щоб наступний рік дійсно був більш позитивним, кращим для кожного українця. Щоб кожна людина розвивалася, покращувала свій добробут, щоб вона вірила у майбутнє і вносила свій внесок у розвиток України, все ж таки, щоб наступний рік був кращий, ніж той, що завершується.

Напомним, политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук считает, что у акций Саакашвили не будет ажиотажа из-за наступающих праздников.

Директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина высказала мнение, что для протестов необходимо наличие в обществе очень популярных лидеров, а в Украине их нет.