Вилли Виммер: ЕС поджимает хвост перед Киевом

РИА Новости Украина

Предположительные грузинские "снайперы", которые 20 февраля 2014 года открыли стрельбу по участникам митингов на площади Независимости в Киеве и убили 53 человека, на днях признались, что получали приказы от лиц, занимающих сейчас, в частности, посты депутатов Верховной Рады.

Корреспондент Sputnik встретился с бывшим заместителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммером и поговорил о роли ЕС в кровопролитии на Майдане.

Господин Виммер, что вы думаете по поводу показаний предположительных грузинских снайперов и новой информации о кровопролитии на Майдане?

— В первую очередь, я думаю вот что: какую ответственность несем мы —Европейский Союз — за тогдашние события? В связи с событиями на Майдане мы всегда вспоминаем также события на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда Запад, в частности, европейское сообщество, сделал все для того, чтобы международные представители получили возможность расследовать обстоятельства тех событий и выяснить, кто был способен на такие преступные действия.

Однако когда события, аналогичные кровопролитию на Тяньаньмэнь, произошли в Европе, а именно на Майдане, ЕС попросту «поджал хвост» перед киевским режимом. С самого первого дня событий на Майдане велись бесконечные телефонные переговоры, на основе которых нетрудно сделать вывод, что лица, совершившие путч в Киеве, и несут ответственность за это кровопролитие.

Поэтому Европейскому Союзу должно было бы быть стыдно за свою "бесхребетную" политику по отношению к силам, совершившие путч в Киеве и несут ответственность за кровопролитие на Майдане.

В чем, по-вашему, причина столь сдержанной реакции и даже поддержки путчистов со стороны европейских политиков?

— Европейский Союз ведет себя, по сути, как подельник тех сил. И мы видим по нашей прессе, что все ведущие СМИ подверглись серьезному «промыванию мозгов» и теперь целенаправленно распространяют недостоверную информацию о путче, кровопролитии на Майдане и референдуме в Крыму с целью оправдать и легитимировать политику Европейского Союза и НАТО по отношению к Российской Федерации. Это просто извращение — еще хуже ничего быть не могло.

Можно ли считать эти источники — грузинских снайперов — достоверными? Или это не более чем заговор против Верховной Рады, против всей Украины, за которым, возможно, стоит сам Владимир Путин?

— Еще до того, как об этом написали мировые СМИ, я из своих источников в Бундесвере узнал, что в Швеции имели место публикации именно с той информацией, которая вскоре была опубликована со ссылкой на этих грузинских снайперов. Однако до тех пор, пока не будет проведено чистое международное расследование событий на Майдане с целью выяснить, что же там произошло на самом деле, я не могу верить никому. ЕС, со своей стороны, не сделал ровным счетом ничего для такого расследования. Если же расследование будут вести какие-нибудь районные суды на Украине, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать: такой суд можно с таким же успехом основать на Луне.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был недавно выдворен с Украины в Польшу — сразу после того, как Sputnik анонсировал публикацию результатов расследования. На следующий день Саакашвили предстояла дача показаний в одном украинском суде. Саакашвили действительно располагает дополнительной информацией по этому поводу?

— Я достаточно хорошо знаком с бывшим президентом Грузии Саакашвили по бывшей работе в ОБСЕ. И ничего нового я об этом человеке сегодня сказать не могу. Поэтому я не могу участвовать в спекуляциях по поводу того, какую информацию он мог мы сообщить суду.

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Вы думаете, что эта информация могла бы иметь определенные последствия, в частности, могла бы заставить немецких политиков переосмыслить эту ситуацию?

— Немецких политиков нельзя заставить переосмыслить эту ситуацию даже на основании реальной действительности. Они лишь поддакивают НАТО и ведущим силам. Тут не приходится говорить о каком-то "просветлении" с их стороны.

Снайперы выразили готовность подтвердить свои показания непосредственно в суде. Что можно было бы предпринять далее? Может быть, можно было бы подать в суд на соответствующих депутатов?

— Это должны решать сами украинцы, если им удастся до конца пройти путь к созданию правового государства. Но Украину после 2014 года не приходится оценивать по меркам нормального европейского государства.