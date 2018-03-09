Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю

В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования. Основные, которые были озвучены это: принятие закона об импичменте президента, закона об Антикоррупционном суде, нового закона о выборах и отставка генпрокурора Украины Юрия Луценко.
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Митингующие сорвали возложение цветов от гаранта и членов правительства – народ прорвался через оцепление к памятнику Шевченко и они побоялись выйти к народу.