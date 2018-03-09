Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю

Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.