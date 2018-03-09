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    Фотоленты

    Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (138)

    (обновлено: )1122180
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", возлагают цветы у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники несанкционированной акции протеста против Петра Порошенко, организованной партией бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил", у памятника Тараса Шевченко в Киеве. Они намерены сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины П. Порошенко в честь дня рождения украинского поэта Т. Шевченко.

    В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования. Основные, которые были озвучены это: принятие закона об импичменте президента, закона об Антикоррупционном суде, нового закона о выборах и отставка генпрокурора Украины Юрия Луценко.

    Читайте также: Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко

    Митингующие сорвали возложение цветов от гаранта и членов правительства –  народ прорвался через оцепление к памятнику Шевченко и они побоялись выйти к народу.

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