Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования. Основные, которые были озвучены это: принятие закона об импичменте президента, закона об Антикоррупционном суде, нового закона о выборах и отставка генпрокурора Украины Юрия Луценко. При этом митингующие сорвали возложение цветов от гаранта и членов правительства – народ прорвался через оцепление к памятнику Шевченко и они побоялась выйти к народу.

Антиправительственный митинг отпугнул Порошенко

Рано утром вокруг памятника Тарасу Шевченко в парке в центре столицы были выставлены кордоны из сотрудников полиции, нацгвардии, а все тропинки перегорожены заборчиком, выставлены металлоискатели. Центральные улицы, по которым должен был проехать кортеж президента были перекрыты.

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Правоохранители проверяли документы, проводили поверхностный осмотр. Работали кинологи, взрывотехники и группы коммуникаций. Вокруг парка был сконцентрирован полицейский резерв. Накануне начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, заявил о том, что звучали призывы приходить с оружием и тому подобным.

"Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки. Если будут какие-то попытки приходить с оружием, то они будут пресекаться", — заявил полицейский.

informator.news/ В Киеве активисты прорвались через полицию к памятнику Шевченко

Крищенко добавил, что зарегистрированное оружие должно храниться дома в разобранном виде и использоваться только для охоты или охраны жилья, и не надо с ним ходить по центру Киева. Вместе с тем, по словам Крищенко, разные политические силы заявили участие в марше нескольких тысяч человек.

Собственно, как не старались полицейские, а сдержать напор не удалось. Митингующие нашли слабое место, прорвали оцепление и прошли к памятнику, тем самым сорвав возложение цветов гарантом и его свиты. К тому же, собравшиеся на площади пришли с требованием отставки президента Петра Порошенко, генерального прокурора Юрию Луценко, а также создание Антикоррупционного суда. Понятно, все это митингующие хотели высказать лично гаранту, но не удалось, он проигнорировал возложение и тут же поехал на вручение Шевченковской премии.

Побили депутата

Совсем без инцидентов в Киеве 9 марта не обошлось. Был избит народный депутат Юрий Левченко о чем сообщили митингующим в парке Шевченко, и часть митингующих отправилась в больницу поддержать депутата. Хотя, как оказалось, побили его не за политическую деятельность, а за коммунально-бытовой конфликт, который имел место на улице Половецкой в Шевченковском районе Киева во время демонтажа незаконно установленных гаражей.

Как только работники управления благоустройства проводили демонтаж гаражей, прибывший народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк пытались этому воспрепятствовать. Более того, в полиции говорят, что депутат пытался бросить бутылку с горючей смесью в коммунальщиков. Между протестующими и коммунальщиками завязалась потасовка. Драку пресекла полиция и изъяла бутылку.

Депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк опубликовал фото избитого депутата и сообщил, что парламентарий в больнице, у него подозрение на ожог органов зрения, поскольку его не только побили, но и брызнули в лицо каким-то веществом из баллончика.

Как ни странно, но на возложение цветов никто из власти не осмелился прийти. Хотя акция, которая прошла у памятника Шевченко была мирной.