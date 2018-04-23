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    В Ереване умер участник митинга оппозиции

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    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (119)

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    По информации Минздрава Армении, жизнь участвовавшего в митинге 36-летнего мужчины с пороком сердца спасти не удалось, мероприятия во время госпитализации и в самой клинике результатов не дали.
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Один из участников митинга оппозиции в Ереване скончался в понедельник от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

    Акции протеста оппозиции в Ереване
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    "Жизнь участвовавшего в митинге 36-летнего мужчины с пороком сердца спасти не удалось. Необходимые мероприятия во время госпитализации и в самой клинике результатов не дали", — отмечается в сообщении, размещенном на странице Минздрава в соцсети Facebook.

    Митинг оппозиции был приурочен к уходу со своего поста премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

    Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

    Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер-министр.

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