В Ереване умер участник митинга оппозиции

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Один из участников митинга оппозиции в Ереване скончался в понедельник от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"Жизнь участвовавшего в митинге 36-летнего мужчины с пороком сердца спасти не удалось. Необходимые мероприятия во время госпитализации и в самой клинике результатов не дали", — отмечается в сообщении, размещенном на странице Минздрава в соцсети Facebook.

Митинг оппозиции был приурочен к уходу со своего поста премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер-министр.