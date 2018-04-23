Фото дня. Армения, переломный момент: отставка премьера Саргасяна

Vano Shlamov / AFP

Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник отставку правительства, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Руководствуясь статьей 13 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Ранее стало известно, что глава Кабмина Серж Саргсян подал в отставку. Он заявил, что готов выполнить требования уличного движения и пожелал соотечественникам мира, гармонии и здравого смысла.

По информации корреспондента Sputnik Армения, по случаю отставки премьера на площади Республики в центре Еревана собрались около тысячи человек. Повсюду слышны одобрительные аплодисменты, жители столицы обнимаются и размахивают национальным флагом.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Противники обвиняют его в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации.

На выходных беспорядки вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Позднее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных.

В понедельник парламентариев отпустили, в 17:30 в центре Еревана начался "победный митинг" оппозиции.