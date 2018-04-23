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    Стало известно, кто возглавил правительство Армении после отставки Саргсяна

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (117)

    (обновлено: )21201
    По информации пресс-службы Кабмина Армении, согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер.
    Карен Карапетян. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщили в пресс-службе Кабмина.

    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Военные перешли на сторону протестующих в Ереване

    "Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер", — говорится в заявлении на сайте правительства.

    По данным пресс-службы, в понедельник состоялось внеочередное заседание Кабинета, которое провел Карапетян. Присутствующие пришли к выводу, что действующий премьер не может продолжать работу.

    Ранее стало известно, что глава Кабмина Серж Саргсян подал в отставку. Он заявил, что готов выполнить требования уличного движения и пожелал соотечественникам мира, гармонии и здравого смысла.

    По информации корреспондента Sputnik Армения, по случаю отставки премьера на площади Республики в центре Еревана собрались около тысячи человек. Повсюду слышны одобрительные аплодисменты, жители столицы обнимаются и размахивают национальным флагом.

    Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Противники обвиняют его в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации.

    На выходных беспорядки вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Позднее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных.

    В понедельник парламентариев отпустили, в 17:30 в центре Еревана начался "победный митинг" оппозиции.

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