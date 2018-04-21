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    Неделя протестов в Армении: оппозиция крепнет в глазах народа

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    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (93)

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    Протесты начались вечером 13 апреля, когда несогласные с избранием Сержа Саргсяна премьером установили палатки в центре Еревана - на площади Франции - с намерением переночевать под открытым небом.
    Акции протеста оппозиции в Ереване
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    РИА Новости Украина

    Акции против назначения премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна продолжаются уже семь дней. Некоторые оппозиционеры обвиняют его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    Акция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией

    В течение недели оппозиционный лидер, депутат Никол Пашинян водит своих приверженцев в количестве около тысячи человек по улицам Еревана от одного правительственного здания до другого, призывая жителей города присоединиться к акции. То остановится возле мэрии с требованием к градоначальнику выйти к народу, то подойдет к Ереванскому университету, то даст митинг на площади Республики, пишут РИА Новости.

    По некоторым подсчетам, Пашинян с соратниками за это время отшагали несколько десятков километров, пройдя центр Еревана вдоль и поперек. Благо погода располагает к прогулкам – в столице Армении установилась теплая весна.

    Полиция старается не вмешиваться в шествие, но все же изредка случается недопонимание – митингующие заходят на проезжую часть или предпринимают попытки прорваться в здание госорганов. В этом случае полиция реагирует жестко, не обходится без задержаний – нарушителей отвозят в полицейские участки, но спустя несколько часов отпускают.

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    Акция протеста оппозиции в Ереване

    Протесты начались вечером 13 апреля, когда несогласные с избранием Саргсяна премьером установили палатки в центре Еревана — на площади Франции — с намерением переночевать под открытым небом. В субботу и воскресенье они собирались с силами в палатках, а в понедельник предприняли попытку прорваться в здание парламента, за что поплатились стычками с полицией. В результате пострадали 46 человек, в том числе шесть полицейских.

    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
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    Протесты в Армении расползаются по стране

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Протестующие в пику власти объявили о начале "бархатной революции" в Армении и создании "революционных комитетов" во всех регионах страны. Пашинян также угрожал парализовать работу госорганов Армении, заявив, что "очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов". Власть ответила задержанием 84 оппозиционеров, впоследствии 30 человек отпустили.

    В среду в армянском Гюмри, где располагается 102-я российская военная база, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Как сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, ситуация в Гюмри находится под контролем.

    В Ереване тем временем несогласные "гуляли" от одного правительственного здания до другого, призывая жителей города присоединиться к ним. Вечерами обычно проходят митинги на площади Республики в центре столицы.

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    Акция протеста оппозиции в Ереване

    В четверг Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. По его мнению, это означает необходимость избегать столкновений с полицией. "Мы должны исключить столкновения с полицией, если где-то вероятность столкновений будет расти, мы переместимся в другое место", — сказал он журналистам.

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    Акция протеста оппозиции в Ереване

    Видимо, необходимость "переместиться в другое место" заставила протестующих перекрыть в четверг проспект, ведущий в аэропорт, с требованием отпустить единомышленников из полицейских участков. По некоторым данным, правоохранительные органы столицы задержали уже более 120 оппозиционеров.

    Смотрите также: Как проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении

    В перерывах между шествиями и митингами оппозиционеры отдыхают в Детском парке рядом со зданием мэрии. Кто-то играет в вышибалы, кто-то продолжает размахивать армянскими флагами и скандировать лозунг "Сделай шаг – скажи нет Сержу!", третьи – просто общаются друг с другом. Среди протестующих много молодежи, есть даже родители с детьми.

    Читайте также: Саргсян избран премьером Армении, несмотря на протесты

    Но как только приходит Пашинян, демонстранты собираются и снова идут за ним по улицам Еревана.

    "Общественное давление не может не дать результатов", — заявил он. По словам Пашиняна, в четверг проходила акция "Против Сержа – сигналь!" и "все автомобилисты сигналили".

    "Не могу гарантировать, что новые акции будут каждый день, но новости будут постоянно", — пообещал оппозиционный депутат. Он также отметил, что "движение не погаснет". 

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