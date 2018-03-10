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    Чечня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 116
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    Предварительно, пять человек погибли, двое выжили, но получили ранения. Вероятная причина катастрофы – плохая погода.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров прокомментировал запрет "бандеровской идеологии" в Польше
    21:03 01.02.2018
    4029Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Польша "столкнулась с последствиями вмешательства стран, несущих "демократию" в другие государства".
    Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Архивное фото
    В Киеве предложили назвать одну из улиц именем Джохара Дудаева
    19:25 19.01.2018
    327
    Депутат Киевсовета Вадим Васильчук инициировал переименование Искровской улицы в Киеве в улицу имени первого чеченского президента Джохара Дудаева.
    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров высказался о помощи США Ирану "в надлежащее время"
    01:16 05.01.2018
    294Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    По мнению главы Чеченской республики, Ирану готовят Троянского коня. Так Кадыров прокомментировал заявление о намерении США оказать участникам акций протеста "чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время".
    Чеченская полиция на месте происшествия. Архивное фото
    В Чечне расстреляли начальника местной полиции
    00:57 04.01.2018
    349
    При выходе из сельского магазина расстрелян начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района. Полиция ищет подозреваемого в убийстве, ранее осужденного 27-летнего жителя этого же района.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Facebook заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций США
    16:40 27.12.2017
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    В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
    Боксер Флойд Мэйуэзер
    Знаменитый боксер Флойд Мэйуэзер приедет в Чечню
    09:59 21.12.2017
    167
    Ранее Мейуэзер гостил у главы Чечни Рамзана Кадырова и пообещал провести мастер-классы для боксером и бойцов ММА. По словам Кадырова, Мэйуэзер хотел бы иметь собственный дом в Грозном.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров пошутил по поводу внесения его в санкционный список США
    06:30 21.12.2017
    650США - Россия: санкции преткновения
    Глава Чеченской республики заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему "посулили в качестве призовых все валютные запасы страны".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни
    20:28 26.11.2017
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    Как заявил Рамзан Кадыров, оставить пост главы Чечни - это его мечта. На вопрос о возможном преемнике Кадыров отметил, что "это прерогатива руководства государства, это решение народа".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров намерен создать в Чечне копию дома пророка Мухаммеда
    17:35 22.11.2017
    97
    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал богословов, имеющих соответствующее образование, усилить чтение проповедей в мечетях о жизни и деятельности Мухаммеда.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров прокомментировал покушение на Мосийчука
    18:38 26.10.2017
    3444Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, такие, как Мосийчук, нужны, "чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины".
    К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола. Видео
    К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола 
    03:21 09.10.2017
    329
    Ветераны российского и итальянского футбола встретились в Грозном, капитан российской команды "Лидер-65" глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил игру 65-летию президента России Владимира Путина.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров и певец Зелимхан Бакаев
    В Чечне пропал известный певец - СМИ
    11:21 18.08.2017
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    Известный на Северном Кавказе певец Зелемхан Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. По данным прессы, 8-го числа он был задержан в центре Грозного людьми в военной форме.
    В Чечне самолет при взлете врезался в машину
    В Чечне самолет при взлете врезался в машину
    11:47 08.08.2017
    184
    Пилот и пассажир самолета заправили воздушное судно и пытались взлететь, используя трассу. Во время разгона самолет столкнулся с автомобилем.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    В Госдепе "обеспокоены и расстроены" словами Кадырова о геях
    06:26 19.07.2017
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    Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне.
    Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Архивное фото
    Руководство Чечни требует извинений от газеты за статью о геях
    05:07 15.04.2017
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    В начале апреля в российской "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Руководство республики опровергает информацию СМИ.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Хроника 24 марта: повышение тарифов на электроэнергию, новые взрывы в Балаклее
    10:01 25.03.2017
    2024
    Названо имя убийцы Дениса Вороненкова, НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию, Гройсман оценил убытки от блокады Донбасса, взрывы в Балаклее продолжаются.
    Нападение на базу Росгвардии в Чечне. Видео
    Атака на часть Росгвардии в Чечне 
    02:44 25.03.2017
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    Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в пятницу, 24 марта. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне
    17:09 24.03.2017
    336Военная кампания против "Исламского государства"
    По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое нападавших являются уроженцами Ростовской области, один из Волгоградской области и трое из Чечни.
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    Нападение на воинскую часть в Чечне: убиты шесть военных РФ
    09:20 24.03.2017
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    Кроме того, при попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших.
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