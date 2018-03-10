По мнению главы Чеченской республики, Ирану готовят Троянского коня. Так Кадыров прокомментировал заявление о намерении США оказать участникам акций протеста "чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время".
В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
Известный на Северном Кавказе певец Зелемхан Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. По данным прессы, 8-го числа он был задержан в центре Грозного людьми в военной форме.
В начале апреля в российской "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Руководство республики опровергает информацию СМИ.
Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в пятницу, 24 марта. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".