Кадыров сообщил детали об устроившем резню в Париже уроженце Чечни

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что напавший на прохожих в Париже молодой человек родился в Чечне.

В субботу около 21.00 (22.00 по Киеву) недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Как сообщали французские СМИ, нападавшим был 20-летний Хамзат Азимов, который родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

"Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров

Как отметил глава Чечни, поступающая информация даёт основание полагать, что Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.

Ранее газета Point сообщала, что Азимова около года назад вызвали к следователям, поскольку он был причастен к группе молодых людей из Страсбурга, "которые заявляли о своём желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе". Никаких последствий для молодого человека эта встреча не принесла: "он не был ни лидером этой группы, ни тем, кто был наиболее мотивирован для того, чтобы отправиться в ту область", пишет издание. Впоследствии молодой человек вовсе отстранился от группы, контакты с бывшими товарищами он якобы не поддерживал на протяжении нескольких месяцев, сообщали в Point.