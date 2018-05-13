Очевидец снял на видео момент атаки в Париже

В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.
Пользователи соцсетей делятся видео, снятое очевидцем атаки.
The #Paris Case— Sherlock Holmes (@AlertEnemy221b) 13 мая 2018 г.
Moments after the #attack
One man lies #stabbed and bleeding#Islam pic.twitter.com/OTHPQ3luJ7
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", отмечают французские СМИ. Они сообщали, что мужчина является выходцем из Чечни 1997 года рождения, позже появилась информация, что он был гражданином Франции.