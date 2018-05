Хроника 12 мая: Евровидение, победа Ломаченко, резня в Париже

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Португалии состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2018, в Париже произошел теракт, украинский боксер Василий Ломаченко выиграл чемпионский титул.

Певица из Израиля выиграла Евровидение

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy. Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

Украинский представитель Melovin занял на международном песенном конкурсе Евровидение — 2018 17 место.

Смотрите также: "Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения

Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке состоялся бой между украинским боксером, чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

Смотрите также: Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника

Украинский боксер нокаутировал своего соперника в 10 раунде. Ломаченко стал первым в истории боксером, кому удалось стать чемпионом мира в трех разных весовых категориях за 12 боев (до этого Василий становился чемпионом в первом и втором полулегком дивизионах). Накануне боя Василий Ломаченко заявил, что намерен еще долго оставаться на вершине профессионального бокса.

В центре Парижа произошла резня

Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в субботу вечером во втором округе Парижа.

В результате нападения в центре Парижа убиты два человека и восемь ранены, сообщает телеканал BFMTV.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в столице Франции.

В Черногории жестоко убита одна из самых богатых украинок

Гражданка Украины Анастасия Лашманова найдена убитой в черногорском городе Котор, где она проживала и вела масштабный бизнес. Черногорские СМИ сообщают, что Лашманова была зарезана, ее тело обнаружили вечером 11 мая возле виллы, где она проживала.

Состояние Анастасии Лашмановой превышало сумму в 100 миллионов евро. Она являлась управляющим директором компаний, которые владели в Черногории отелем "Мимоза" в центре Тивата, комплексом "Перла", салоном красоты Fatalna в городе Будва, а также возводили новые гостиницы.

Массовая акция протеста в Тбилиси: люди потребовали отставки премьера

В центре Тибилиси в субботу, 12 мая, прошла массовая акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Георгия Квиркиашвили и главы МВД Георгия Гахарии.

Люди вышли на акцию после проведенной накануне спецоперации с участием спецназа по задержанию наркореализаторов в ночных клубах. В ночь на субботу организаторы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. В результате спецоперации МВД задержало восемь наркореализаторов. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные по административному правонарушению уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию накрореализаторов была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.

В Киеве переселенцы на митинге требовали выделить деньги на жилье

В Киеве 12 мая состоялась акция протеста, в которой приняли участие переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Участники митинга у памятника Тарасу Шевченко требовали от чиновников Министерства регионального развития Украины запустить программу "Доступное жилье", которая позволит переселенцам и участникам АТО приобрести собственные квартиры за половину стоимости. uc.kr.ua Переселенцы в Кропивницком: пожили чуть-чуть и хватит Программа "Доступное жилье" предполагает, что вторую часть денег на приобретение жилья переселенцами компенсирует государственный бюджет. Однако, по словам главы общественной организации "Мій дім.ua" Юлии Дрюк-Ильяшенко, Минрегионбуд выделенные средства не перечисляет на счета Фонда молодежного строительства, который и должен реализовать программу.

В России открыт еще один стадион ЧМ-2018

Стадион, построенный к чемпионату мира по футболу-2018, открыли в субботу официально в Калининграде.

"Мы присутствуем на замечательном празднике. В 2010 году было принято решение, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, 12 стадионов распахнут свои двери для болельщиков со всего мира. Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что открывается и новая страница в российском спорте, российском футболе. Все это делается для нашего будущего, для наших детей", — сказала на церемонии открытия и.о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

В Калининграде в рамках Чемпионата мира 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.

Знаменитый певец сломал руку на юге Франции

Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в городе Ним на юге Франции после того, как упал и сломал руку.

Как отмечается в сообщении на сайте телеканала, 93-летний певец упал, находясь в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции. Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.