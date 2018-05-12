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    В России открыт еще один стадион ЧМ-2018

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    В Калининграде официально объявлено об открытии футбольного стадиона, который примет матчи Чемпионата мира 2018 года. Здесь сыграют сборные Сербии, Швейцарии, Испании, Марокко, Англии и Бельгии.
    Футбол. Первый официальный матч на Стадионе Калининград
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Стадион, построенный к чемпионату мира по футболу-2018, открыли в субботу официально в Калининграде.

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    "Сегодня мы присутствуем на замечательном празднике. В 2010 году было принято решение, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, 12 стадионов распахнут свои двери для болельщиков со всего мира. Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что открывается и новая страница в российском спорте, российском футболе. Все это делается для нашего будущего, для наших детей", — сказала на церемонии открытия и.о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, передает корреспондент РИА Новости..

    После торжественной церемонии начался третий тестовый матч на новом стадионе, в рамках 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) калининградская "Балтика" принимает команду "Тюмень".

    Стадион на острове Октябрьский в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта. В Калининграде в рамках Чемпионата мира 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.

    Ранее сообщалось о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию последнего стадиона из принимающих чемпионат мира по футболу 2018 год в России — арены в Самаре на 45 тысяч зрителей. Стадион в Самаре примет встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

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