Денежные средства за мобильный телефон мужчина перевел на электронный кошелек злоумышленника. Однако когда потерпевший пришел за своей посылкой в почтовое отделение, то вместо мобильного телефона обнаружил в коробке обычный кирпич.
Житель Калининграда поджег главную елку города, которая установлена на площади Победы, чтобы привлечь к себе внимание, поймать злоумышленника помогли прохожие, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
Согласно сообщению представительства МИД РФ в Калининграде, с 1 января 2017 года решением руководства МИД России будет прекращен эксперимент по выдаче краткосрочных туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Калининградской области.
По информации источника в американской разведке, ВС РФ перебросили в Калининград схожий комплекс в 2014 году для военных учений. Это может быть политическим жестом - демонстрацией силы, чтобы выразить недовольство действиями НАТО.
Амурская тигрица по кличке Таня из калининградского зоопарка научилась лепить из снега шары. Таким занятием животное предпочитает заниматься по ночам. Подробнее об увлечении животного смотрите в видео.
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов поручил начать в этом году строительство нового здания хосписа после жалоб на условия пребывания людей в нынешнем помещении, сообщает областное правительство.
Лукашенко также сообщил, что рассказывает сыну Николаю на ночь, как отказался от взятки в 5 миллиардов долларов, что признал бы Абхазию и ЮжОсетию и даже о предложении по освоению нераспаханных земель Калининградской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Житель Калининграда поджег главную елку города, которая установлена на площади Победы, чтобы привлечь к себе внимание, поймать злоумышленника помогли прохожие, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
Житель Калининграда поджег главную елку города, которая установлена на площади Победы, чтобы привлечь к себе внимание, поймать злоумышленника помогли прохожие, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
Амурская тигрица по кличке Таня из калининградского зоопарка научилась лепить из снега шары. Таким занятием животное предпочитает заниматься по ночам. Подробнее об увлечении животного смотрите в видео.