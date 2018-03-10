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    Калининград

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Су-34. Архивное фото
    Истребители НАТО сопроводили "российский самолет" над Прибалтикой
    22:58 26.01.2018
    194
    По данным Объединенного командования ВВС НАТО, два датских истребителя вылетели для идентификации и сопровождения самолета. По завершении миссии они вернулись на аэродром.
    Посылка
    Россиянин получил кирпич вместо заказанного телефона
    16:08 20.12.2017
    401
    Денежные средства за мобильный телефон мужчина перевел на электронный кошелек злоумышленника. Однако когда потерпевший пришел за своей посылкой в почтовое отделение, то вместо мобильного телефона обнаружил в коробке обычный кирпич.
    Житель Калининграда поджег главную городскую елку
    Елочка, гори! Житель Калининграда поджег главную елку города 
    12:12 20.12.2017
    823
    Житель Калининграда поджег главную елку города, которая установлена на площади Победы, чтобы привлечь к себе внимание, поймать злоумышленника помогли прохожие, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
    Вызов Кардашьян. Модель из России покоряет интернет 
    15:28 04.10.2017
    2223
    Модель Анастасия Квитко, которая родилась в 1994 году в Калининграде, получила звание "русской Ким Кардашьян" благодаря своим пышным формам.
    Попугай ара по кличке Моника
    В зоопарке Калининграда попугая успокаивают песнями "Ленинграда"
    17:44 17.03.2017
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    Пресс-секретарь зоопарка сообщила, что в результате различных музыкальных экспериментов было установлено - попугая от стресса избавляет песня "Лабутены" группы "Ленинград".
    Аварийная посадка самолета в аэропорту Храброво
    В Калининграде продлили закрытие аэропорта после ЧП с Airbus A320
    23:51 04.01.2017
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    В ночь на среду в аэропорту Калининграда "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва – Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ прекращает выдачу виз иностранцам в Калининград
    23:46 31.12.2016
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    Согласно сообщению представительства МИД РФ в Калининграде, с 1 января 2017 года решением руководства МИД России будет прекращен эксперимент по выдаче краткосрочных туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Калининградской области.
    Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники. Архивное фото
    РФ размещает в районе Калининграда комплексы "Искандер-М" - источник
    01:20 08.10.2016
    824РФ и США: железный занавес
    По информации источника в американской разведке, ВС РФ перебросили в Калининград схожий комплекс в 2014 году для военных учений. Это может быть политическим жестом - демонстрацией силы, чтобы выразить недовольство действиями НАТО.
    Сергей Шойгу
    Истребители НАТО летели по соседству с самолетом Шойгу над Балтикой
    18:37 28.03.2016
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    Боевые самолеты НАТО Eurofighter к борту главы Минобороны России не приближались. Как сообщается, в настоящее время самолет министра уже совершил посадку.
    Генеральная репетиция военно-морского парада в Севастополе
    Черноморский флот РФ пополнил новейший ракетный фрегат "Адмирал Макаров"
    12:41 02.09.2015
    2223
    Судно "Адмирал Макаров" сошло со стапелей в Калининграде. Фрегат обладает средствами противолодочного и противокорабельного вооружения, зенитно-ракетным комплексом для отражения воздушных ударов.
    Тигрица лепит снеговика
    Амурская тигрица научилась лепить снежки 
    11:50 26.01.2015
    274
    Амурская тигрица по кличке Таня из калининградского зоопарка научилась лепить из снега шары. Таким занятием животное предпочитает заниматься по ночам. Подробнее об увлечении животного смотрите в видео.
    Обрушение берлинского моста в Калининграде
    Обрушение Берлинского моста под Калининградом 
    04:06 14.01.2015
    200
    При разборе старого моста через реку Преголя обрушилось одно из перекрытий. Оно упало на бытовку, в которой находились рабочие.
    Книги. Архивное фото
    Калининград отправит в библиотеки Крыма книги, собранные горожанами
    16:05 28.05.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Более 500 книг последних лет издания, собранных в ходе акции "Калининград - библиотекам Крыма", в ближайшее время отправятся на полуостров, сообщает в среду правительство Калининградской области.
    Крым - Севастополь
    Особая экономическая зона в Крыму может быть схожа с Калининградской
    15:35 31.03.2014
    18Присоединение Крыма к РФ
    Особая экономическая зона в Крыму может быть создана наподобие Калининградской.
    Около 7 тыс человек вышли в Калининграде поддержать связи РФ и Украины
    18:39 15.03.2014
    12Обострение ситуации в Крыму
    Около 7 тысяч человек в Калининграде приняли участие в митинге в поддержку братских отношений между Россией и Украиной, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МВД.
    Больница
    Новое здание хосписа в Калининграде начнут строить в этом году
    17:39 13.03.2014
    15
    Губернатор Калининградской области Николай Цуканов поручил начать в этом году строительство нового здания хосписа после жалоб на условия пребывания людей в нынешнем помещении, сообщает областное правительство.
    Флаг Польши
    Польша исключила отмену безвизового режима с Калининградом из-за Крыма
    17:34 13.03.2014
    17Обострение ситуации в Крыму
    Варшава не пойдет на ограничение безвизового режима, который с 2012 года действует для жителей Калининградской области и населения граничащих с Россией районов Польши.
    Города России. Калининград
    Неизвестные разграбили воинский мемориал в Калининграде
    15:57 12.03.2014
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    Неизвестные разграбили братскую могилу советских воинов в районе улицы Киевской в Калининграде во время восстановительных работ, говорится в сообщении администрации города.
    Автопробег в поддержку жителей Крыма. Архивное фото
    Автопробег до Севастополя стартовал в Калининграде на поддержку Крыма
    17:37 05.03.2014
    8Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Колонна машин пройдет сначала через российские города, где к ней будут присоединяться другие участники пробега - автомобилисты и байкеры.
    Александр Лукашенко
    Лукашенко: отношения с Путиным дружеские, но Баумгертнер будет сидеть
    20:14 11.10.2013
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    Лукашенко также сообщил, что рассказывает сыну Николаю на ночь, как отказался от взятки в 5 миллиардов долларов, что признал бы Абхазию и ЮжОсетию и даже о предложении по освоению нераспаханных земель Калининградской области.
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