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    Уралкалий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Сулейман Керимов
    Минск снял запросы в Интерпол на розыск Керимова и Баумгертнера
    12:30 02.04.2014
    5
    Белоруссия сняла запросы в Интерпол на розыск российского бизнесмена Сулеймана Керимова и гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, заявил в среду журналистам министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Арестованный Баумгертнер снова вошел в совет директоров "Уралкалия"
    12:21 29.11.2013
    4
    Акционеры крупнейшего в мире производителя калийных удобрений ОАО "Уралкалий" на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров, куда, в том числе, вошел гендиректор Баумгертнер, пребывающий под арестом в Москве.
    Гендиректор Уралкалии Владислав Баумгертнер
    Защита Баумгертнера подтвердила его доставку в Москву
    12:09 22.11.2013
    4
    Защита гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердила его доставку из Белоруссии в Москву. Защита гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердила его доставку из Белоруссии в Москву.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Прокуратура Белоруссии разрешила дипломатам РФ встречу с Баумгертнером
    10:26 13.11.2013
    6
    Белорусская прокуратура разрешила российским дипломатам встретиться с гендиректором "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, сообщил РИА Новости представитель посольства.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Посольство РФ не получило ответа на просьбу о встрече с Баумгертнером
    09:24 11.11.2013
    7
    Посольство России в Белоруссии ожидает ответа на свою просьбу о встрече с генеральным директором "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, сообщил РИА Новости руководитель консульской службы посольства Игорь Карягин.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Россия попросила Белоруссию выдать Баумгертнера
    15:49 05.11.2013
    4
    Генеральная прокуратура России направила в Белоруссию запрос о выдаче гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщил РИА Новости представитель российского надзорного ведомства.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Баумгертнер номинирован в новый состав совета директоров "Уралкалия"
    08:28 01.11.2013
    16
    Совет директоров ОАО "Уралкалий" выдвинул 11 кандидатов в новый состав совета, в том числе генерального директора компании Владислава Баумгертнера, который находится под арестом в Белоруссии.
    В.Путин и А.Лукашенко
    Акции "Уралкалия" растут на ожиданиях встречи Путина и Лукашенко
    09:24 23.10.2013
    10
    Акции "Уралкалия" растут против рынка на фоне ожиданий итогов встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Александр Лукашенко
    Лукашенко: отношения с Путиным дружеские, но Баумгертнер будет сидеть
    20:14 11.10.2013
    10
    Лукашенко также сообщил, что рассказывает сыну Николаю на ночь, как отказался от взятки в 5 миллиардов долларов, что признал бы Абхазию и ЮжОсетию и даже о предложении по освоению нераспаханных земель Калининградской области.
    Работа компании ОАО Уралкалий в городе Березники
    Доля Керимова в "Уралкалии" может быть продана инвестору из России
    09:45 03.10.2013
    8
    Приобретателем пакета Сулеймана Керимова в ОАО "Уралкалий", крупнейшем мировом производителе хлористого калия, вероятнее всего, будет инвестор из России, несмотря на наличие интереса со стороны зарубежных инвесторов.
    Гендиректор Уралкалии Владислав Баумгертнер
    Сотрудники посольства РФ встретятся с Баумгертнером в понедельник
    15:40 27.09.2013
    4
    Сотрудники российского посольства в понедельник, 30 сентября, встретятся с арестованным в Белоруссии главой "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, сообщил РИА Новости в пятницу представитель посольства.
    XVII Петербургский международный экономический форум
    Защита: аренду квартиры для Баумгертнера оплатили его минские адвокаты
    12:22 26.09.2013
    7
    Белорусские адвокаты гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера оплатили его содержание в Минске под домашним арестом. Позже белорусские власти объявили в международный розыск совладельца компании Керимова.
    Д.Медведев и М.Мясникович
    Медведев намерен обсудить с белорусским коллегой тему "Уралкалия"
    16:38 25.09.2013
    27
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности обсудить со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем тему "Уралкалия". "Все обсудим, конечно", - сказал Медведев.
    В.Путин и А.Лукашенко
    Путин и Лукашенко вкратце обсудили в Сочи тему "Уралкалия"
    16:26 23.09.2013
    7
    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вкратце обсудили в понедельник на полях саммита ОДКБ тему "Уралкалия", сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Д. Песков.
    Гендиректор Уралкалии Владислав Баумгертнер
    Баумгертнер может быть передан России для проведения расследования
    08:26 23.09.2013
    8
    Согласно информации издания, Россия может сама провести расследование калийного дела после получения необходимых материалов от белорусской стороны, после чего будет вынесено решение.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    В Кремле рассчитывают на выдачу Москве Баумгертнера
    12:07 20.09.2013
    6
    В Кремле рассчитывают, что Минск вскоре передаст Москве задержанного в Белоруссии генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Лукашенко утверждает, что "Уралкалий" является банкротом
    14:57 19.09.2013
    6
    "И похоже, эти биржевые махинаторы (руководство "Уралкалия") хотели решить проблемы за счет "Беларуськалия", прихватив белорусское предприятие, повысить капитализацию своих активов и разом решить все проблемы", - сказал Лукашенко.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Лукашенко не исключает экстрадиции Баумгертнера, но при одном условии
    13:25 19.09.2013
    4
    "Если российские следователи будут заинтересованы в экстрадиции российского гражданина Баумгертнера, который нами задержан, то я здесь не вижу особых препятствий. Мы за него абсолютно не держимся", - сказал Лукашенко.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Адвокаты гендиректора "Уралкалия" вскоре обжалуют решение суда
    11:58 13.09.2013
    3
    Адвокаты гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера в кратчайшие сроки обжалуют решение суда оставить его под стражей. "Будем обжаловать далее в кратчайшие сроки", - сказал журналистам адвокат Дмитрий Горячко.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Суд Минска оставил гендиректора "Уралкалия" Баумгертнера под стражей
    11:56 13.09.2013
    5
    Как сообщил перед началом заседания адвокат, защитники просили городской суд Минска отменить решение суда первой инстанции и избрать Баумгертнеру другую меру пресечения.
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