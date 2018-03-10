Белоруссия сняла запросы в Интерпол на розыск российского бизнесмена Сулеймана Керимова и гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, заявил в среду журналистам министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.
Акционеры крупнейшего в мире производителя калийных удобрений ОАО "Уралкалий" на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров, куда, в том числе, вошел гендиректор Баумгертнер, пребывающий под арестом в Москве.
Защита гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердила его доставку из Белоруссии в Москву. Защита гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердила его доставку из Белоруссии в Москву.
Посольство России в Белоруссии ожидает ответа на свою просьбу о встрече с генеральным директором "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, сообщил РИА Новости руководитель консульской службы посольства Игорь Карягин.
Лукашенко также сообщил, что рассказывает сыну Николаю на ночь, как отказался от взятки в 5 миллиардов долларов, что признал бы Абхазию и ЮжОсетию и даже о предложении по освоению нераспаханных земель Калининградской области.
Приобретателем пакета Сулеймана Керимова в ОАО "Уралкалий", крупнейшем мировом производителе хлористого калия, вероятнее всего, будет инвестор из России, несмотря на наличие интереса со стороны зарубежных инвесторов.
Сотрудники российского посольства в понедельник, 30 сентября, встретятся с арестованным в Белоруссии главой "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, сообщил РИА Новости в пятницу представитель посольства.
Белорусские адвокаты гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера оплатили его содержание в Минске под домашним арестом. Позже белорусские власти объявили в международный розыск совладельца компании Керимова.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вкратце обсудили в понедельник на полях саммита ОДКБ тему "Уралкалия", сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Д. Песков.
"И похоже, эти биржевые махинаторы (руководство "Уралкалия") хотели решить проблемы за счет "Беларуськалия", прихватив белорусское предприятие, повысить капитализацию своих активов и разом решить все проблемы", - сказал Лукашенко.
"Если российские следователи будут заинтересованы в экстрадиции российского гражданина Баумгертнера, который нами задержан, то я здесь не вижу особых препятствий. Мы за него абсолютно не держимся", - сказал Лукашенко.
Адвокаты гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера в кратчайшие сроки обжалуют решение суда оставить его под стражей. "Будем обжаловать далее в кратчайшие сроки", - сказал журналистам адвокат Дмитрий Горячко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".