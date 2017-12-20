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    Россия

    Россиянин получил кирпич вместо заказанного телефона

    (обновлено: )284
    Денежные средства за мобильный телефон мужчина перевел на электронный кошелек злоумышленника. Однако когда потерпевший пришел за своей посылкой в почтовое отделение, то вместо мобильного телефона обнаружил в коробке обычный кирпич.
    Посылка
    tut.by

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Житель Калининграда получил на почте кирпич вместо купленного в интернет-магазине мобильного телефона, полиция разыскивает мошенника, сообщает управление МВД по Калининградской области.

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    "В ходе проверки было установлено, что мужчина заказал в интернет-магазине новомодный гаджет стоимостью 18 тысяч рублей (примерно 8,5 тыс грн). Денежные средства за мобильный телефон горожанин перевел на электронный кошелек злоумышленника. Однако когда потерпевший пришел за своей посылкой в почтовое отделение, то вместо мобильного телефона обнаружил в коробке обычный кирпич", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что полицейские проводят оперативные мероприятия и разыскивают мошенника. Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют соблюдать меры безопасности при покупке товаров через интернет, не доверять объявлениям с требованием полной или частичной предоплаты за товар и не поддаваться на уговоры срочно перечислить деньги за покупку.

    Несколько месяцев назад калининградская студентка, купившая в интернет-магазине смартфон, получила на почте вместо гаджета коробку с бумагой.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники продали 35 квартир по поддельным документам.

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