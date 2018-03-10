В канун Нового года, с 21.00 31.12.2017 временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00 2 января в обычном режиме.
По словам главы ЦИК Беллы Плиевой, по референдуму за переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали за 78,2%, против 21,8%. По выборам президента спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов побеждает набирая 48,7%.
В наблюдении за выборами принимают участие наблюдатели от РФ, Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Соответствующее постановление правительства России было опубликовано в понедельник. Решено одобрить "проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ".
По словам пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской, ДТП произошло во второй половине дня в районе села Ногкау. В результате аварии никто серьезно не пострадал, а президенту даже не потребовалась медицинская помощь.
Как сообщил югоосетинский лидер Леонид Тибилов, вопрос проведения референдума он обсудил в ходе личной встречи с президентов России Владимиром Путиным. Для реализации референдума необходимы изменения в Конституцию.
Практически все недавние события, убедительно доказывают, что ситуация на Донбассе ещё далека от окончательного урегулирования, а предпосылки для скорого нахождения консенсуса по мирному плану решения конфликта отсутствуют.
В столице Грузии венок на могилы погибших солдат возложил президент Георгий Маргвелашвили. В Цхинвали глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов принес цветы к памятнику южноосетинцам, погибшим в ходе пятидневной войны августа 2008 года.
В церемонии открытия приняли участие глава ЛНР Игорь Плотницкий, государственный советник Южной Осетии Родион Сиукаев и начальник отдела анализа и прогнозирования управления внутренней политики Южной Осетии Алан Чочиев.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства сообщается, что "Украина решительно осуждает подписание Россией т.н. договора "о государственной границе" с самопровозглашенной республикой Южная Осетия".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".