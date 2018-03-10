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    Южная Осетия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Государственный флаг Южной Осетии. Архивное фото
    Южная Осетия закроет границу с Грузией
    14:33 29.12.2017
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    В канун Нового года, с 21.00 31.12.2017 временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00 2 января в обычном режиме.
    Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики
    В Южной Осетии граждане поддержали идею переименования республики
    00:35 10.04.2017
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    По словам главы ЦИК Беллы Плиевой, по референдуму за переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали за 78,2%, против 21,8%. По выборам президента спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов побеждает набирая 48,7%.
    Голосование. Архивное фото
    На выборах главы Южной Осетии будет второй тур - exit poll
    21:49 09.04.2017
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    Согласно информации, действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов - 36,9%. За сотрудника КГБ Алана Гаглоева проголосовали 16,8%.
    Флаг Южной Осетии
    В Южной Осетии проходят выборы президента
    08:23 09.04.2017
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    В наблюдении за выборами принимают участие наблюдатели от РФ, Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
    Жители Южной Осетии
    Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ могут провести в 2017 году
    13:07 24.03.2017
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    Спикер парламента республики Анатолий Бибилов сообщил, что достигнута договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году.
    Репортаж о жизни в Южной Осетии. Военнослужащие 4-й военной базы во время упражнений по строевой подготовке. Архивное фото
    Кабмин РФ одобрил вхождение ВС Южной Осетии в состав российских
    13:28 13.03.2017
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    Соответствующее постановление правительства России было опубликовано в понедельник. Решено одобрить "проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ".
    Президент Южной Осетии Леонид Тибилов
    Кортеж президента Южной Осетии попал в ДТП
    23:56 11.02.2017
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    По словам пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской, ДТП произошло во второй половине дня в районе села Ногкау. В результате аварии никто серьезно не пострадал, а президенту даже не потребовалась медицинская помощь.
    Ситуация в Абхазии
    Абхазия не намерена проводить референдум о присоединении к РФ
    12:32 10.06.2016
    282Беспорядки в Абхазии
    По словам абхазского премьера Артура Миквабия, осетины - разделенный народ, часть сейчас живет в России, часть - в Южной Осетии, поэтому есть желание воссоединиться. В Абхазии же "другая ситуация".
    Вашингтон. Белый дом
    США выступили против референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ
    04:34 27.05.2016
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    Референдум по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации состоится в 2017 году, соответствующее заявление подписали в четверг президент непризнанной республики Леонид Тибилов.
    Южная Осетия. Архивное фото
    Южная Осетия заявила о проведении референдума о вхождении в состав РФ
    16:39 26.05.2016
    651
    Заявление о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации было принято по итогам заседания политсовета при президенте республики.
    ДТП в Южной Осетии
    Подробности ДТП с российскими офицерами в Южной Осетии 
    14:14 19.05.2016
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    Шесть офицеров погибли, более 16 получили травмы в результате падения в пропасть перевозившего военнослужащих автобуса на горной дороге Цхинвал-Канчавети в Южной Осетии.
    ДТП при участии российских офицеров
    Шесть российских офицеров погибли в аварии в Южной Осетии
    13:20 19.05.2016
    432
    Сообщается, что все пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Цхинвал, где им оказывается вся необходимая помощь.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Путин: утрата Грузией Южной Осетии - вина Саакашвили
    18:02 14.04.2016
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    Путин возложил ответственность за утрату Грузией Южной Осетии на Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, а ныне губернатора Одесской области Украины.
    Пятая годовщина трагических событий в Южной Осетии
    В Южной Осетии готовятся к проведению референдума о вхождении в РФ
    15:14 04.04.2016
    453
    Как сообщил югоосетинский лидер Леонид Тибилов, вопрос проведения референдума он обсудил в ходе личной встречи с президентов России Владимиром Путиным. Для реализации референдума необходимы изменения в Конституцию.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Тупик как перспектива. Будущее Донбасса на примере конфликтов в СНГ
    18:50 07.02.2016
    3947Донбасс: мир или война.
    Практически все недавние события, убедительно доказывают, что ситуация на Донбассе ещё далека от окончательного урегулирования, а предпосылки для скорого нахождения консенсуса по мирному плану решения конфликта отсутствуют.
    Автомобили
    Полиция будет штрафовать водителей авто с номерами Южной Осетии и Абхазии
    16:51 07.11.2015
    1326Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Как сообщается на странице в соцсети Facebook, украинская полиция приняла решение считать автомобили с номерными знаками Южной Осетии и Абхазии не имеющими номеров.
    В Цхинвали и Тбилиси отметили 7-ю годовщину пятидневной войны
    В Цхинвали и Тбилиси отметили 7-ю годовщину "пятидневной войны" 
    19:55 08.08.2015
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    В столице Грузии венок на могилы погибших солдат возложил президент Георгий Маргвелашвили. В Цхинвали глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов принес цветы к памятнику южноосетинцам, погибшим в ходе пятидневной войны августа 2008 года.
    Флаг Южной Осетии. Архивное фото
    Непризнанная Южная Осетия открыла диппредставительство в ЛНР
    22:59 16.04.2015
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    В церемонии открытия приняли участие глава ЛНР Игорь Плотницкий, государственный советник Южной Осетии Родион Сиукаев и начальник отдела анализа и прогнозирования управления внутренней политики Южной Осетии Алан Чочиев.
    Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
    Артиллеристы России за месяц провели 150 учений
    09:49 14.04.2015
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    Артиллерийские подразделения армии РФ провели учения на Северном Кавказе, в Крыму, Армении, Южной Осетии и Абхазии. В этих регионах и странах проводились боевые стрельбы и тактические учения.
    Здание МИД Украины
    МИД осудил подписание Россией и Южной Осетией договора о госгранице
    18:21 25.02.2015
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    В заявлении украинского внешнеполитического ведомства сообщается, что "Украина решительно осуждает подписание Россией т.н. договора "о государственной границе" с самопровозглашенной республикой Южная Осетия".
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