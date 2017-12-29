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    Южная Осетия закроет границу с Грузией

    (обновлено: )16040
    В канун Нового года, с 21.00 31.12.2017 временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00 2 января в обычном режиме.
    Государственный флаг Южной Осетии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Южная Осетия закроет границу с Грузией с 31 декабря до утра 2 января, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета госбезопасности (КГБ) республики.

    "В канун Нового года, с 21.00 (20.00 по Киеву) часов 31.12.2017 временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения Государственной границы с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00 часов (5.00 по Киеву) 2 января 2018 г. в обычном режиме", — говорится в сообщении.

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    По данным ведомства, приостановка работы пропускных пунктов связана с усилением мер безопасности в канун Нового года.

    Ранее за переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали 78,2% по итогам обработки 35% протоколов.

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